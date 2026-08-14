Пхукет, та и ладно

Среди российских покупателей зарубежной недвижимости в первой половине 2026 года особой популярностью стал пользоваться Таиланд. Спрос на объекты в этой стране вырос почти в полтора раза. Покупатели переориентировались с других популярных направлений, в частности ОАЭ и Индонезии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Елена Федотова / Коммерсантъ Фото: Елена Федотова / Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года россияне приобрели 820 объектов недвижимости в Таиланде, что на 46,4% больше год к году, следует из оценок Sunway Estates. Объем вложений при этом вырос на 84,5%, до $60,7 млн (2,05 млрд бат), уточняют аналитики. В Prian.ru также зафиксировали рост запросов на 41%. В Tranio при падении числа запросов в первом квартале заметили рост показателя в апреле—июне на 30,5% год к году, что является рекордом за последние пять лет наблюдений.

Таиланд за последние несколько лет закрепился для российских покупателей не только как туристическое направление, но и как рынок для покупки недвижимости — для собственного проживания, сезонного отдыха и инвестиций, отмечает управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева. Привлекательности стране добавляет инициированный правительством инфраструктурный бум, считают в Sunway. Так, в пакет крупных транспортных инициатив с объемом инвестиций около 360 млрд бат вошли расширение скоростных автомагистралей (например, продолжение скоростной автомагистрали Чалонг Рат и внешней кольцевой дороги Бангкока — M9), строительство новых участков двухпутных железных дорог и т. д.

В Sunway рост спроса на недвижимость в Таиланде также объясняют снижением спроса на недвижимость в других популярных у граждан России юрисдикциях, в частности, в ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта и его последствий.

Кроме того, за последний год несколько снизился интерес к Индонезии после нескольких скандалов с выдачей, а потом отзывом разрешений на строительство объектов, добавляет эксперт Prian.ru Филипп Березин. В Черногории россияне и вовсе пытаются распродать недвижимость из-за введения визового режима для граждан России этой осенью (см. “Ъ” от 1 августа).

Высокий спрос может объясняться и завершением сделок прошлых лет. Значительная часть регистраций 2026 года относится к объектам, которые россияне купили на стадии строительства в 2023–2024 годах, когда спрос на первичный рынок Таиланда был особенно высоким, считает руководитель отдела контент-маркетинга Tranio Алеся Разинкевич. В статистику могут попадать сделки в рассрочку, при которых выплачена последняя сумма и покупатель становится собственником, не исключает Филипп Березин.

Пхукет по-прежнему остается наиболее востребованной у россиян локацией для приобретения недвижимости в Таиланде.

В обращениях Tranio во втором квартале 2026 года на Пхукет пришлось 63,2% от общего числа заявок по стране. На Чонбури, к которой относится Паттайя, пришлось 21,1%, на Бангкок и Сураттхани — по 7,9%, добавляет Алеся Разинкевич. Паттайю выбирают в том числе из-за более доступного бюджета покупки по сравнению с Пхукетом, а Бангкок — покупатели, которым интересна городская недвижимость для проживания или долгосрочной аренды, поясняет Ирина Мошева. Самуи также остается востребованным направлением, но это более камерный рынок с меньшим объемом предложения, добавляет она.

Таиланд привлекает и стабильными ценами. Небольшой рост до 3% в год наблюдался последние несколько лет, говорит Филипп Березин. В Бангкоке из-за низкого внутреннего спроса массовые проекты даже дешевеют, а вот на Пхукете престижное жилье дорожает чуть выше среднего, уточняет он. По словам Алеси Разинкевич, в южном регионе, куда входит Пхукет, рост составлял около 5,1%. Покупатели стали чувствительнее к бюджету: его медианное значение во втором квартале снизилось примерно на 19% год к году, со €154 тыс. до €125 тыс, подсчитали в Tranio.

Ирина Мошева считает, что предпосылки для сохранения высокого российского спроса в Таиланде есть. По итогам первого квартала 2026 года граждане РФ уже стали второй крупнейшей группой иностранных покупателей кондоминиумов в Таиланде после китайцев, добавляет она. К тому же в текущей геополитической ситуации у большинства граждан РФ нет особого выбора в том числе из-за сложностей при покупке недвижимости в Европе, резюмирует Филипп Березин.

Дарья Андрианова