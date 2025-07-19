Саудовская Аравия открывается нерезидентам

Саудовская Аравия разрешит покупать недвижимость иностранцам. Нововведения вступят в силу в начале 2026 года, сообщают арабские СМИ. По данным Arab News, власти Королевства готовят перечень конкретных мест, где можно будет заключать сделки с нерезидентами страны. В планах упоминались столица Эр-Рияд и город Джидда. Приобретать жилье у Мекки и Медины можно будет при дополнительных условиях и надзоре со стороны местных ведомств. Ранее покупать недвижимость в Саудовской Аравии иностранцам можно было только в двух случаях: инвестор должен был либо иметь вид на жительство в стране, либо приобрести объект дороже $1 млн.

Россияне уже начали интересоваться объектами в Саудовской Аравии, говорит сооснователь и управляющий партнер Транио Михаил Буланов. Но о перспективах этого рынка, по его мнению, говорить пока рано: «Этот закон ведет к дальнейшей либерализации. Текущая практика достаточно редкая и сложная. Потенциал, несомненно, есть. Пока это очень нишевый продукт, интересующих инвесторов, готовых рискнуть на текущем этапе и верящих в значительный рост в дальнейшем. Другой тип покупателей — правоверные мусульмане, для которых эта недвижимость ближе к Мекке и Медине.

Для того, чтобы возникла какая-то реальная конкуренция, нужно еще довольно много времени. У Саудовской Аравии есть большое преимущество — большое внутреннее население и значительный объем капитала, который есть в стране. То есть там есть внутренний спрос. Но в реальности рынок недвижимости в Эр-Рияде и Джидде достаточно неразвитый по отношению к другим странам, то есть им надо еще пройти большой путь.

Насколько правила владения недвижимостью в Саудовской Аравии отличаются от условий из соседних стран? Структура отличается, потому что там не было полноценного британского права, таких нюансов, как лизхолд, фрихолд, а полная собственность. Ключевые нюансы вплоть до того, что нет долгой системы наследования и владения недвижимости иностранцами. То есть законодательство будет только формироваться, и в процессе этого могут меняться разные вещи. Гипотетически они могут убирать или добавлять требование ВНЖ для владения недвижимостью. Потому что сейчас если ты теряешь вид на жительство, то обязан продать свою недвижимость, которой ты владеешь в Саудовской Аравии. Как это будет в дальнейшем развиваться? Насколько они будут системны в соблюдении своей стратегии, которую примут? Настолько хорошо у них и будет приходить каптал извне?

Мы смотрим с осторожностью и как на дополнение к портфолио наших клиентов, которые инвестировали в Объединенные Арабские Эмираты. Резкого пика мы тут не ожидаем».

Власти Саудовской Аравии планируют увеличить объем предложения на внутреннем рынке недвижимости. В то же время, Королевство собирается привлечь глобальных инвесторов и девелоперов из-за рубежа. На Ближнем Востоке есть более привлекательные рынки жилья и конкурировать с ними новому игроку будет непросто, считает главный редактор Prian.ru Филипп Березин: «Иностранцы должны захотеть покупать жилье именно в Саудовской Аравии. Если мы говорим про возможности переезда, страна очень интересная, но она закрытая, с жесткими законами, и жить там непросто. Если мы говорим про перспективы страны как курорта, да, в Саудовской Аравии делаются огромные проекты, деньги там есть.

Вопрос в том, что страна столкнется с жесточайшей конкуренцией с соседями с Ближнего Востока. Есть Объединенные Арабские Эмираты, которые оседлали эту инвестиционную историю намного раньше. Оман, Бахрейн, Катар — за счет своей большей либеральности часть инвесторов и покупателей недвижимости оттягивают в свою сторону.

Есть ли у Саудовской Аравии хоть какие-то преимущества? Недвижимость там откровенно недешевая, по крайней мере та, что сейчас предлагается иностранцам, даже имеющим ВНЖ, — это €500 млн. Чем могут саудиты подкупить? Если они действительно создадут какие-то особые, оазисные условия для очень богатых людей. В каком-то смысле по этому пути пошел Дубай, но в ОАЭ все-таки довольно демократично относительно для Ближнего Востока. Саудовская Аравия — гораздо более консервативное государство. Надо будет создавать особую искусственность, чтобы заинтересовать богатых людей.

Безусловно, спрос на Саудовскую Аравию будет, интерес к очень богатой стране есть, они могут сделать то, чего нет ни в Европе, ни в Америке, ни даже у соседей.

Но насколько это будет востребовано? И как быстро они это сделают? Потому что конкуренты же тоже не дремлют, более того, конкуренты вышли на этот рынок и борются за кошельки иностранных инвесторов дольше, и, в общем, более-менее успешно».

Привлечение иностранных инвестиций может быть частью программы «Видение Саудовской Аравии 2030», пишет дубайское издание Gulf News. В рамках этой стратегии власти пытаются снизить зависимость страны от нефтяных доходов за счет туризма и новой городской застройки. К 2030 году Саудовская Аравия вложит около $900 млрд в строительство отелей у Красного моря и нескольких новых городов.

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Егор Парфенов