Квадратные метры за ВНЖ
Где россияне приобретают жилье за рубежом ради ВНЖ
Россияне стали чаще покупать зарубежную недвижимость ради вида на жительство. С этой целью за границей приобретается две трети квартир и домов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Intermark Global. Оно основано на статистике за девять месяцев этого года. Как отмечают аналитики, жилье для получения ВНЖ в основном покупают предприниматели с капиталом не менее $3 млн, у которых есть бизнес в других странах.
Примерно половину сделок по покупке зарубежных домов и квартир россияне совершают в Европе. При этом несколько стран региона особенно популярны у тех, кто планирует оформить вид на жительство, отмечает “Ъ FM” эксперт Prian.ru Филипп Березин:
«Долгое время ВНЖ через покупку недвижимости ассоциируется с программами „Золотая виза“, которые были в основном в южных странах Европы. Из стран не южной Европы такая программа была только в Латвии. А так Португалия, Испания, Греция, Кипр. Испанская программа закрылась еще в прошлом году. Португальская не предполагает получение ВНЖ через покупку недвижимости, там есть только другие опции, и программа несколько дискредитировала себя, там очень долгие сроки рассмотрения. Очень хорошо себя чувствует по-прежнему греческая программа, тем более что россияне, имеющие второй паспорт, могут в ней участвовать. Она хороша, пятилетний ВНЖ выдают относительно быстро, и порог входа, правда, не для всей недвижимости, но тем не менее от €250 тыс., это не так много. Плюс по-прежнему действует программа Кипра, которая работает с гражданами всех стран, в том числе и с россиянами, а порог входа там €300 тыс. при покупке новостройки. Да, все это стало намного сложнее, и с каждым месяцем проверки жестче. Но так или иначе программа действительно работает с россиянами.
Сейчас чаще всего россияне приобретают недвижимость в Греции и на Кипре, потому что это здесь дает прямой путь к получению ВНЖ. Можно упомянуть Черногорию — там изменились правила, порог входа, но все равно €150 тыс. не такая большая сумма по европейским меркам, и право на получение годового пребывания в стране получить можно. Чуть в меньшей степени интересна, например, Грузия, которая формально тоже входит в число европейских стран. Во всех остальных странах недвижимость только одно из оснований, но, как правило, не главное. То, что дает тебе право жить в другой стране — это не недвижимость».
На втором месте по числу сделок с зарубежной недвижимостью с участием россиян оказалась Юго-Восточная Азия. На третьем — Ближний Восток. Причем в обоих случаях спрос снижается.
Выбор подходящих для россиян вариантов оформления ВНЖ ограничен, и новые направления в ближайшее время скорее всего не появятся, считает директор международных программ иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент» Софья Дефоссе-Аксютина:
«Новых программ, которые бы предусматривали приобретение недвижимости и получение ВНЖ на этом основании, сейчас не допускается в Евросоюзе. Есть новые механизмы, но они нацелены на заявителей с удаленным доходом — это виды на жительство для цифровых кочевников. Их вводит все большее количество стран. Сейчас они есть в Испании, Словении, Италии, Болгарии, Венгрии, Хорватии, Португалии. Другие страны также их вводят. Поэтому я бы не сказала, что на основании недвижимости можно ожидать что-то новое.
Эмираты, как мы знаем, предлагают целую программу ВНЖ на основании приобретения недвижимости. И чем она дороже, тем срок действия вида на жительство дольше. К таким странам можно также причислить Оман, Таиланд, Вьетнам. Латинская Америка, безусловно, тоже, практически все страны».
Согласно подсчетам экспертов NF Group, в третьем квартале активнее всего зарубежную недвижимость россияне покупали в Арабских Эмиратах. В первую тройку также вошли Таиланд и Грузия.