Квадратные метры за ВНЖ

«Долгое время ВНЖ через покупку недвижимости ассоциируется с программами „Золотая виза“, которые были в основном в южных странах Европы. Из стран не южной Европы такая программа была только в Латвии. А так Португалия, Испания, Греция, Кипр. Испанская программа закрылась еще в прошлом году. Португальская не предполагает получение ВНЖ через покупку недвижимости, там есть только другие опции, и программа несколько дискредитировала себя, там очень долгие сроки рассмотрения. Очень хорошо себя чувствует по-прежнему греческая программа, тем более что россияне, имеющие второй паспорт, могут в ней участвовать. Она хороша, пятилетний ВНЖ выдают относительно быстро, и порог входа, правда, не для всей недвижимости, но тем не менее от €250 тыс., это не так много. Плюс по-прежнему действует программа Кипра, которая работает с гражданами всех стран, в том числе и с россиянами, а порог входа там €300 тыс. при покупке новостройки. Да, все это стало намного сложнее, и с каждым месяцем проверки жестче. Но так или иначе программа действительно работает с россиянами.