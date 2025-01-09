С видом на Россию

Падение спроса граждан РФ на недвижимость за рубежом по итогам 2024 года составило, по разным подсчетам, до 25%. Спад обеспечили в первую очередь Турция и ОАЭ, считающиеся последние несколько лет ключевыми направлениями для российских покупателей. Ажиотажный спрос 2022–2023 годов удовлетворен, отмечают участники рынка, с другой стороны, гражданам РФ становится все сложнее оформлять за рубежом недвижимость и проводить за нее платежи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Спрос россиян на покупку зарубежной недвижимости в 2024 году сократился на 25% год к году, подсчитали аналитики отраслевого портала Prian.ru. Аналогичный спад зафиксировало агентство недвижимости Nevestate. В Golden Brown Group заметили сокращение спроса на зарубежные активы на 4% относительно 2023 года и на 25% относительно 2022 года.

Динамика во многом продиктована сокращением активности на основных направлениях: спрос на Турцию, по подсчетам Prian.ru, за год сократился на 48,6%, ОАЭ — на 40,4%.

Согласно Turkstat, в сентябре—ноябре россияне купили в Турции 1,1 тыс. объектов жилой недвижимости, на 45% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. В Golden Brown Group отмечают сокращение спроса на ОАЭ на 20% по итогам 2024 года. Выраженное падение спроса в прошлом году аналитики Prian.ru зафиксировали на недвижимость в Египте — на 56% год к году, на Кипре — на 42,4%, в Финляндии — на 35,6%, Италии — на 29,8%, Испании — на 8%.

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин замечает, что охлаждение прослеживается после взлета спроса в 2022–2023 годах, продиктованного стремлением части соотечественников получить документы другой страны, сменить место жительства или найти альтернативные возможности вложения средств. «Покупатели решили свои задачи, был реализован опережающий спрос»,— констатирует он. Другим негативным фактором эксперт называет ослабление рубля во второй половине года.

Основатель Nevestate Екатерина Никитина считает, что россияне стали чаще направлять средства на приобретение активов и иные инструменты инвестирования внутри России. Доля покупателей, для которых вложение средств было основной целью покупки зарубежной недвижимости, за год сократилась с 19% до 12%, подтверждает тенденцию директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина. На рынок, по словам госпожи Никитиной, продолжает давить усложняющаяся логистика зарубежных платежей: при приобретении недвижимости за границей у застройщиков в рассрочку у покупателей существуют опасения относительно дальнейших траншей. Чаще, по словам Анны Лариной, объекты стали приобретать для получения вида на жительство (ВНЖ) или для проживания. В Prian.ru зафиксировали снижение доли инвесторов с 22% до 17% в 2024 году. Доля покупателей объектов для отдыха выросла с 15% до 20%.

Рост спроса, согласно Prian.ru, по итогам прошлого года показали Черногория — на 19,2% за год и Болгария — на 3%.

В Nevestate отмечают, что сделок в Юго-Восточной Азии за год стало больше на 30%. Екатерина Никитина замечает, что недвижимость в регионе характеризуется относительно низкой стоимостью: от $100 тыс. Это делает объекты доступными для более широкого круга инвесторов. Многие покупатели, по словам эксперта, также рассматривают Таиланд и Бали для проживания.

За счет перераспределения спроса и растущей доли недорогих направлений средний бюджет покупки зарубежной недвижимости для россиян за год сократился в среднем на 35%, говорит госпожа Никитина. Гендиректор Golden Brown Group Татьяна Бурлаковская заметила снижение на 20%.

После колебаний спроса рынок вернулся к показателям 2018 года, Филипп Березин предполагает, что в наступившем году спрос на зарубежную недвижимость сохранится на уровне 2024-го. «Снижение процентных ставок и падение курса рубля могут стимулировать покупателей переложить часть средств в зарубежные активы»,— рассуждает он. На стабилизацию рынка зарубежной недвижимости в 2025 году рассчитывает и Екатерина Никитина. Факторами риска, по ее мнению, останутся валютные колебания и геополитическая обстановка, но рынок может поддержать интерес к Азии, а также к Венгрии в случае запуска в стране программы ВНЖ за инвестиции. Хотя Татьяна Бурлаковская не исключает дальнейшего снижения спроса на зарубежную недвижимость, на 20–25% к уровню 2024 года, из-за усиления давления на покупателей из России.

Александра Мерцалова