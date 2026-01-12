Не нужен им берег турецкий

Интерес российских покупателей к приобретению недвижимости за рубежом за год сократился на четверть. Это объясняется сложностями с проведением платежей, ужесточением контроля и законодательства в популярных странах. Например, Турция за год потеряла 29% покупателей. В 2026 году спрос на зарубежную недвижимость может стабилизироваться за счет растущего интереса к Ближнему Востоку и Юго-Восточной Азии.

Количество запросов россиян на покупку зарубежной недвижимости в 2025 году сократилось на 25% год к году, подсчитали в сервисе поиска объектов Prian. Негативный тренд аналитики фиксируют уже второй год подряд: в 2024 году активность пользователей продемонстрировала аналогичное снижение. Негативный тренд показывают и данные поисковых систем. Число запросов по словосочетанию «зарубежная недвижимость» в «Яндексе» в 2025 году сократилось на 9,3% год к году, «зарубежная недвижимость купить» — на 28,6%, следует из статистики сервиса. Портал «Всеостройке.рф» зафиксировал снижение интереса к зарубежной недвижимости на 25–30% за год.

Эксперт Prian Филипп Березин называет основным фактором снижения спроса на зарубежную недвижимость сложности с технической оплатой сделок: прямые переводы из российских банков делать сейчас невозможно. Пользоваться криптовалютами и открывать счета за рубежом, по его словам, готовы далеко не все заявители.

Инвестиционный потенциал зарубежной недвижимости также снижается.

В моменте приоритетными для владельцев капиталов в России оказались вклады в банках — обеспечить сопоставимую прибыль зарубежная недвижимость сейчас не может, констатирует господин Березин. Эксперты «Всеостройке.рф» обращают внимание и на ужесточение валютного контроля внутри России: доступность зарубежных вложений для рядовых инвесторов в целом снизилась.

Согласно Prian, наиболее выраженное снижение спроса российских покупателей в 2025 году показали европейские направления — Болгария, Испания и Финляндия. Количество запросов по этим странам снизилось на 25% и более. ОАЭ, Турция, Черногория и Греция потеряли по 10–20% спроса. Согласно данным Института статистики Турции, в январе—ноябре россияне приобрели в стране 3,1 тыс. объектов недвижимости. Год к году показатель сократился на 29%.

Изменение связано в том числе с эффектом высокой базы: в 2022–2023 годах приобретение жилья в Турции пользовалось повышенным спросом у россиян, решивших сменить место жительства или вложить деньги в зарубежные активы. Сейчас большинство покупателей свои задачи решили.

Другие популярные у россиян страны детальной статистики по продажам жилья не приводят. Интерес к недвижимости в Черногории существенно снизила перспектива ужесточения местного законодательства. Власти страны ранее заявляли о скором введении виз для россиян и появлении дополнительных требований к владельцам недвижимости. Это привело к резкому охлаждению рынка (см. “Ъ” от 3 декабря 2025 года).

В 2026 году аналитики Prian прогнозируют стабилизацию спроса на зарубежную недвижимость: количество сделок останется на уровне 2025 года.

Интерес покупателей при этом будет сосредоточен в первую очередь на странах Юго-Восточной Азии: сейчас активно набирают популярность Камбоджа и Вьетнам, которые раньше пользовались ограниченным спросом. Востребованными у покупателей также остаются Таиланд и Индонезия. Небольшой рост — на 5% — по итогам 2025 года продемонстрировала Грузия. Интерес к Египту увеличился на 20%.

Аналитики «Всеостройке.рф» полагают, что основной объем сделок в 2026 году сформируют покупатели, для которых зарубежная недвижимость остается стратегическим активом. Такие клиенты ориентируются прежде всего на направления с предсказуемой юридической средой и наличием инфраструктуры для жизни. В Ricci ожидают, что самыми востребованными странами у покупателей зарубежной недвижимости в этом году станут Кипр, Франция, Испания, Греция, направления Ближнего Востока и Азии. Ключевыми мотивами для заключения сделок консультанты считают получение возможности безвизового въезда в страны Шенгенского соглашения, получение валютного дохода и открытие счетов в зарубежных банках.

