The Guardian: богатые британцы начали перебираться из Дубая в Милан

Из-за военных действий на Ближнем Востоке богатые граждане Великобритании начинают релоцироваться из ОАЭ обратно в Европу. Наиболее востребованным местом для покупки недвижимости среди состоятельных британцев стал Милан, пишет The Guardian.

По словам консалтинговых специалистов, которые помогают релоцироваться британским миллионерам и миллиардерам, в Италии британцев привлекает высокое качество жизни и режим фиксированного налога на иностранные доходы. С начала текущего года в Италии ставка этого налога составляет €300 тыс. В 2025 году она составляла €200 тыс.

В газете отмечают, что причинами переезда британцев в Милан также стали хорошо развитый финансовый сектор и политическая стабильность, а также близкое расположение международных школ, наличие крупных аэропортов, низкий НДС на продажу и импорт произведений искусства (5%). По словам консалтингового специалиста Армана Артона, сейчас наблюдается «настоящая волна из региона Персидского залива». «Италия быстро обрабатывает заявки»,— добавил он.

По данным на конец 2025 года, Милан опередил Венецию и стал самым дорогим городом Италии. Средняя стоимость 1 кв. м недвижимости в городе достигла €5171. Число иностранных покупателей недвижимости в городе выросло на 30–40% за последние два года.

