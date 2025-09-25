Инвесторы делают ставку на имущество

Европа остается лидером по запросам на коммерческую недвижимость со стороны россиян. Хотя глобально инвестиции в зарубежные объекты сокращаются. Это данные международного брокера Tranio. За первое полугодие 2025-го общий интерес россиян к коммерческой недвижимости других стран упал на 15% год к году. По словам экспертов, такие инвестиции сейчас перешли в разряд консервативных. Самым востребованным направлением стала Италия, с долей в 21% от общего спроса. Следом идут Испания, Германия, Португалия и Франция.

В европейских странах клиенты интересуются не только офисными помещениями, но и охотно покупают площади под супермаркеты, кафе и магазины на популярных туристических улицах. Однако объем спроса в этом регионе остается примерно на том же уровне. А сильный прирост показывают страны Юго-Восточной Азии и Персидского залива. Особенно хорошие прогнозы по рынку коммерческой недвижимости в Дубае, говорит сооснователь и управляющий партнер Tranio Михаил Буланов: «Объем инвестиций снижается, поэтому колебания очень заметны, даже небольшое количество запросов может сделать динамику.

У нас исторически довольно сильное представление в Европе, поэтому, конечно, клиенты продолжают интересоваться адекватными активами в ЕС: офисы, супермаркеты, отели. То есть это объект, где сидит какой-то арендатор, который подписывает 20-летний контракт, где прописана индексация, и он внезапно не съедет. Это достаточно крупные объекты. Спроса на небольшие помещения мы особенно не видим, потому что их тяжело продать удаленно. Чаще всего это Италия, Испания, Германия, в общем, понятные страны. При этом ключевой тренд, который мы видим, — это рост динамики в ОАЭ, конкретно в Дубае.

В Европе особо не возникает новых клиентов, чаще всего это люди, у которых уже есть какие-то структуры или ВНЖ, и они продолжают покупать свое портфолио. При этом есть и те, кто продает, это в обе стороны играет, иногда сделки происходят между клиентами внутри нас. Новые клиенты не смотрят на Европу, а интересуются развивающимися странами и дружественными для нас. Ситуация на европейских рынках хуже, чем была. Немецкий рынок по объему сделок коммерческой недвижимости с 2021 года упал почти в десять раз. Ключевой фактор — достаточно высокая ставка. Сейчас она начала снижаться, и происходит определенное оживление, но такого, что какие-то рынки на сильном подъеме, нет. Есть локальная возможность, строятся новые районы, в их рамках можно находить интересные объекты. В Дубае как раз наоборот — мы видим нехватку в сегменте офисов, там тренды гигантские».

По данным агентства Kalinka Ecosystem, за первое полугодие 2025-го спрос на офисы в Дубае со стороны россиян вырос в два раза. В эмирате фиксируют всплеск деловой активности: с января число запросов на аренду бизнес-помещений увеличилось на 25%. А вот в Азии пока такого тренда нет, отмечает главный редактор Prianru Филипп Березин: «Коммерческая недвижимость — удел очень немногих, потому что многие под инвестициями понимают покупку нескольких квартир, это понятнее и проще. Естественно, рынки Западной Европы для россиян сейчас не совсем закрыты, более того, есть примеры во многих странах.

Но, как правило, интерес к европейским странам, Испании, Германии, к небольшим рынкам вроде Словении, Болгарии появляется у тех, кто уже имеет какой-то эмиграционный статус.

Если мы говорим про коммерческую недвижимость в более экзотических направлениях, в Объединенных Арабских Эмиратах особый интерес мы фиксировали к встроенным помещениям, просто потому, что цены на них не столь велики. Далеко не все могут себе позволить многомиллионные инвестиции, с 2021-го примерно в четыре-пять раз вырос интерес к помещениям в стройке, потому что таких вариантов не очень много, а российский бизнес туда активно переезжает и ему такие помещения нужны.

В Юго-Восточной Азии мы фиксируем все-таки несколько меньший интерес, потому что там предложения больше ориентированы на внутренний рынок и покупателей из соседних стран, то есть в Таиланде, например, традиционно более активны китайцы. В страны Азии и Ближнего Востока есть определенный поток клиентов, при этом все равно жилой недвижимостью, даже в качестве инвестиции, интересуются намного больше, чем коммерческой. Пару лет назад я бы оценил это соотношение среди инвесторов как 90% к 10%, сейчас это, может быть, 75% к 25%».

По данным агентства Ricci, доходность инвестиций в коммерческие площади арабских и азиатских стран может достигать 8-14% годовых. Собеседники “Ъ FM” рассказывали, что при покупке офисного помещения в Дубае можно ожидать около 10% годовых в дирхамах.

Ульяна Горелова