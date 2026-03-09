В заливе начался отток инвесторов

В результате военного конфликта на Ближнем Востоке количество запросов на покупку недвижимости в странах этого региона со стороны российских граждан и трансакций с их участием за последнюю неделю сократилось вдвое год к году. В случае ухудшения ситуации эксперты ожидают падения спроса и коррекции цен на недвижимость в пределах 5–15%. Собственники могут начать чаще предоставлять скидки в попытке реализовать свои объекты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетители на смотровой площадке «Дубайская рамка»

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Посетители на смотровой площадке «Дубайская рамка»

Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Количество запросов на покупку недвижимости в странах Ближнего Востока со стороны российских граждан за 24 февраля — 4 марта сократилось вдвое год к году, при этом с 28 февраля по 1 марта обращений практически не поступало, следует из данных сервиса Prian. Похожую активность фиксирует международный брокер Tranio, по данным которого число заявок на недвижимость в ОАЭ за этот же период уменьшилось на 50% год к году.

В Tranio, ссылаясь на данные регулятора Dubai Land Department, говорят о снижении объема трансакций вдвое после эскалации военного конфликта.

По данным на 2 марта, компания зарегистрировала 874 сделки с недвижимостью, 3–4 марта речь шла уже о 400 договорах ежедневно. Для сравнения: в январе пиковый показатель достигал 1,2 тыс. сделок. Однако в компании частично связывают показатели с периодом Рамадана, который традиционно снижает деловую активность в ОАЭ на 20%.

Начало военного конфликта пришлось на выходные дни, когда реестр сделок не регистрирует договоры, а биржа DFM традиционно закрыла торги, обращают внимание в Tranio. Индекс биржи сейчас на 7,5–8% меньше, чем до начала конфликта. За пять дней акции Emaar Properties подешевели на 13,31%, Deyaar Development — на 8,53%, Union Properties и Aldar Properties — на 9,41% и 12,32% соответственно. Среднее падение котировок девелоперов ОАЭ во время обострения в июне составило 8%, после чего акции восстановились на 16%.

При негативном сценарии продолжительное охлаждение спроса может серьезно отразиться на рынке недвижимости Ближнего Востока: в этом случае стоимость коммерческой и жилой недвижимости заметно скорректируется, а собственники будут чаще предоставлять скидки, отмечает руководитель партнерского отдела ГК «Калинка Экосистем» Ева Казимирова. В то же время покупатели, по словам эксперта, будут стремиться выйти из сделок. В 2025 году цена квартиры в Дубае достигла $5,1 тыс. за 1 кв. м, увеличившись на 5,9% год к году, подсчитали в Tranio. В случае затяжного конфликта цены скорректируются на 5–15%, прогнозирует управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева.

Заменой недвижимости в ОАЭ для российских инвесторов может стать Юго-Восточная Азия, включая Таиланд и Индонезию, говорит Ирина Мошева.

Эти направления имеют низкий порог входа, активный турпоток и оптимальный уровень доходности от краткосрочной аренды, поясняет эксперт. Однако полностью заменить рынок стран Ближнего Востока эти рынки не смогут, поэтому речь, вероятно, пойдет о временном перераспределении инвестиционного спроса, подчеркивает госпожа Мошева.

Впрочем, в большинстве случаев сегмент жилья на Ближнем Востоке не очень чувствителен к краткосрочным геополитическим событиям — серьезно пошатнуть его могут лишь фундаментальные изменения в финансировании, структуре спроса или предложения, считает коммерческий директор NF Group Middle East Катерина Алексейчук. Например, по словам Ирины Мошевой, текущая ситуация не сказалась на поведении инвесторов, рассматривающих покупку недвижимости в стадии строительства со сроком ввода в 2029–2030 годах.

Мохамед Алаббар, основатель Emaar Properties — крупнейшего девелопера ОАЭ, в интервью CNBC 8 марта: «Я не вижу охлаждения рынка недвижимости в Эмиратах, жизнь возвращается в норму».

При скором завершении военного конфликта существенного падения спроса на недвижимость на Ближнем Востоке ожидать не стоит, соглашается партнер консалтинговой компании Nikoliers Андрей Косарев. По его словам, осторожность инвесторов будет компенсирована за счет отложенного спроса после нормализации ситуации.

София Мешкова, Александра Мерцалова, Наталья Пиунова