Нужен им берег турецкий

Россияне снова стали лидерами по покупке недвижимости в Турции. Национальный статистический институт отмечает, что граждане России занимают первую строчку покупательского рейтинга уже 29 месяцев подряд, с весны 2022 года. В этом августе была оформлена 381 сделка. Но вместе с тем в последнее время заметен спад интереса иностранцев к недвижимости в Турецкой Республике. Это связано с инфляцией лиры, а также с повышением порога входа для получения ВНЖ с $70 тыс. до $200 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Во многом изменился и портрет покупателя, отметил президент ассоциации «Российско-Турецкий диалог» Арсен Аюпов: «Если в прошлом и позапрошлом годах покупки были более хаотичными, покупали быстро, без разбору, лишь бы что-то приобрести, чтобы было основание для приобретения ВНЖ или того же самого гражданства, то сейчас уже этот хаос прошел, и приобретают в основном более или менее квалифицированные инвесторы.

В Турции рост недвижимости можно отслеживать именно в долларовом эквиваленте, в отличие от того, как у нас в России инвестиции считаются. Если вы вкладываетесь на этапе фундамента в стройку и дальше планируете перепродавать недвижимость, пока еще цены в хороших, качественных объектах растут, то есть возможность продать и в долларовом эквиваленте что-то на этом заработать. При этом надо не забывать, что в Турции за два последних года очень сильно выросли арендные ставки, и они продолжают расти, что делает привлекательным владение такой собственностью и сдачу ее в аренду, особенно в краткосрочную».

Два года назад запрос иностранцев на инвестиционные паспорта Турции настолько вырос, что власти вынуждены были поднять порог входа в программу. Начиная с 2010 года достаточно было заплатить $250 тыс., а сейчас гражданство республики можно получить за покупку недвижимости от $400 тыс. Доля продаж иностранцам в общем объеме сделок с жильем составляет менее 2%. Больше всего лотов было продано в Стамбуле и Анталье. На третьей позиции оказался город Мерсин. Но со стороны россиян спрос очень неоднородный, признала директор по развитию компании Turk.Estate Мария Жарая: «Спрос есть со стороны тех, кто еще хочет оформить гражданство. Программа осталась, она пока работает — при покупке недвижимости от $400 тыс. человек может оформить гражданство. Популярными по-прежнему остаются Стамбул, Анталья, большие и туристические города.

Наши сограждане приобретают недвижимость либо для сдачи в аренду, либо для переезда, чтобы их дети могли получить хорошее образование в Турции. Кроме того, рассматривают инвестиционно привлекательные объекты, которые, например, сейчас стоят ниже рынка на 20-30%. Потом, когда цены на рынке нормализуются, они могут сделать какую-то небольшую реновацию и дороже продать. Речь идет о недорогих объектах — за $100-120 тыс. А ВНЖ раньше давали, даже если твой объект стоит $70-100 тыс. Но, если стоимость недвижимости ниже заявленной законом, ты получишь туристический вид на жительство. От обычного он отличается тем, что, живя в Турции, ты не сможешь потом получить гражданство страны на его основе».

Второе место среди иностранных покупателей недвижимости в Турции занимают граждане Ирана, третье — украинцы. В общей сложности в августе, по данным TurkStat, иностранцы приобрели около 2,3 тыс. квартир и домов в Турции — на 26% меньше, чем год назад.

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Светлана Белова