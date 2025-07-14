Инвесторы поехали в Африку скупать

Граждане России стали интересоваться недвижимостью в Африке. Спрос на объекты на Занзибаре, в Танзании, Маврикии и Сейшелах год к году вырос в два раза — заметило агентство элитной недвижимости Kalinka Middle East. По словам экспертов, средний бюджет сделки составляет от $250 тыс. до $600 тыс. Наиболее бюджетные варианты инвесторы приобретали на острове Занзибар — от $150 тыс. Премиальные места размещения на Сейшелах, прямо у воды, обходились в сумму более $1 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Определяющими факторами для покупателей становились выгодные программы резидентства, а также относительная транспортная доступность, рассказал “Ъ FM” бизнес-директор Kalinka Middle East Александр Шибаев: «Российский клиент начал открывать для себя направления, куда он может долететь напрямую. За последние три года такие страны, как Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, то есть островные направления, стали очень популярны в первую очередь среди туристов.

Увеличение туристического спроса начало стимулировать и спрос на покупку недвижимости в этих регионах. Если, например, два-три года назад количество сделок с россиянами, которые инвестировали в Занзибар, составляло порядка 100 в год, то на текущий момент уже около 200-250. Среди россиян есть большое количество инвесторов, которые ищут страны, находящиеся в стадии развития и в ближайшие пять дней покажут рост цен на недвижимость. На текущий момент восточное побережье Африки является таким регионом».

Уже сейчас на экзотических для России рынках продавцы предлагают разные объекты недвижимости: виллы, апартаменты и пентхаусы. Представитель строительной компании MB Homes Зульфия Алимова отметила, что россияне, прежде всего, интересуются квартирами: «Занзибар набирает популярность, потому что квадратный метр жилья там очень приятный по цене, страна не перекрывает кислород с видами на жительство. У нее очень классная виза, не надо выезжать через месяц или через два. Что касаемо продаж, по моим показателям, из тех стран, куда инвесторы привыкли вкладывать, Занзибар им нравится.

Доход маленький, перспективы очень большие, спрос высокий. По туристическим показателям за 2024 год заполняемость отелей составляла 85%. В нашем втором проекте мы запустили продажу таунхаусов, где апартаменты с общей территорией в 6,5 тыс. кв. м. Там есть и квартиры. Мы планировали, что таунхаусы будут пользоваться спросом, но за месяц по этому проекту мы продали 20 квартир и ни одного таунхауса. С точки зрения денег они оказались нам совсем не выгодны».

Тем не менее африканское направление, вероятно, останется нишевым, полагает сооснователь и управляющий партнер международного брокера недвижимости Tranio Михаил Буланов: «Есть кратный рост по экзотическим странам. Африка привлекает скорее в силу того, что есть клиенты, которые уже купили недвижимость в разных локациях и ищут какие-то еще альтернативные, в том числе экзотические варианты. При этом такие сделки единичные по всему рынку.

Я бы обратил внимание на другой тренд: из-за сокращения программ резидентства, которые доступны для граждан РФ, сильным финансовым центром для русских хайнетов стал Маврикий. Через него они структурируют свои бизнесы, открывают банковские счета и параллельно покупают недвижимость, становясь резидентами. Это достаточно нишевая история по сравнению с европейским ВНЖ, который часто покупают ради того, чтобы получить доступ к путешествиям по Европе или доступа к европейским банкам. Ни то ни другое африканский ВНЖ никоим образом не даст. Есть какой-то осторожный рост спроса, но предпосылок к тому, чтобы Африка стала таким же массовым направлением, как Дубай, Пхукет и даже Кипр, нет».

За первое полугодие 2025-го самой популярной страной для покупки недвижимости за границей остался Таиланд, сообщал ранее сервис Tranio. При этом доля Таиланда в структуре спроса увеличилась год к году — с 19% до 25%. На втором месте списка Объединенные Арабские Эмираты, и их доля, наоборот, сократилась с 11, 5% до 9,5%. В первую пятерку по спросу также вошли Турция, Франция и Кипр.

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