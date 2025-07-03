Дубайская недвижимость не сходит с рук
С какими проблемами столкнулись россияне при продаже квартир в ОАЭ
Покупатели из России, вложившиеся в дубайскую недвижимость, сейчас не могут от нее избавиться. После 2022 года жилье в Объединенных Арабских Эмиратах многие расценивали как выгодную инвестицию и приобретали объекты еще на стадии строительства. По данным агентства Tranio, за 2024 год собственниками почти 2 тыс. объектов стали покупатели с российским паспортом. А с начала 2025-го закрыто уже больше 750 сделок. Но рассчитывать на быструю продажу не могут ни инвесторы со стажем, ни те, кто только заходит на этот рынок, пишет Forbes.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Предложение во вторичном сегменте существенно превышает спрос, подтвердил бизнес-директор компании Kalinka Middle East Александр Шибаев: «Очень много россиян вкладывали свои средства, не имея полной стоимости на покупку недвижимости. Сейчас, когда нужно платить по рассрочке, они сталкиваются с ситуацией, что денег на это нет. И клиенты вынуждены продавать квартиры либо в убыток себе, либо по стоимости покупки. Это ошибка инвесторов или консультантов, потому что 90% населения ОАЭ снимают жилье. Изначально спрос на недвижимость в Дубае — это аренда. На втором месте — покупка.
Если мы посмотрим на любой старт продаж у застройщиков, то увидим сделки, которые случаются за 40 минут, и за несколько дней целый комплекс распродан. Все эти покупатели — инвесторы со всего мира, которые "припарковывают" свои деньги на территории Объединенных Арабских Эмиратов для того, чтобы потом перепродавать эту недвижимость либо сдавать в аренду.
При перепродаже инвесторы должны понимать целевую аудиторию. Их покупатель — это конечный потребитель, человек, который уже два-три года работает в Дубае, у него есть стабильная зарплата, он может взять ипотеку. И вот он решил купить недвижимость. Но, к сожалению, данная целевая аудитория прибывает в Дубай не в таких количествах, в которых вводятся в эксплуатацию квадратные метры. То есть все инвесторы, которые вложились, они, естественно, продадут свои квартиры, но в течение пяти-шести лет — тогда, когда конечная целевая аудитория приедет в Дубай и решится на покупку недвижимости».
Пик интереса россиян к релокации в Дубай уже прошел. Скорее всего, собственникам придется искать клиента среди экспатов из других стран. Инвесторы вынуждены отказаться от завышенных ожиданий по доходности своих активов, заработать на сдаче в аренду можно только 4-5%, говорит сооснователь и управляющий партнер компании Tranio Михаил Буланов: «Несомненно, есть проблемные проекты. Сложно продать что-то максимально шаблонное в массовом районе. Классический пример: JVC — спальный район Дубая, в зданиях по несколько сотен квартир, из которых большая часть — студии. Продать там что-то будет очень тяжело. Но так как рынок аренды в Дубае сейчас съедает практически любые объемы, то даже такие объекты дают доходность, но менее 5%.
Если же инвестор не попал в наиболее неудачный сегмент, то с большой вероятностью он как раз получил прирост. Но доход в 20-40%, это скорее редкость, то есть нужно было угадать удачный объект. Я вижу много примеров, когда люди приобретали в 2022-2023 году квартиру в премиальных локациях на этапе строительства, например, City Walk или Port De La Mer, и они получили значительный прирост. Особенно, если делали в готовой квартире ремонт. В Дубае даже дорогие лоты зачастую сдаются с несоответствующей премиальному классу отделкой. Вот те, кто еще добавлял меблировку, получали высокую доходность».
Сейчас удачное время для покупателей недвижимости в Дубае, считают аналитики. Владельцы, оказавшиеся без рублевой или валютной ликвидности для очередных платежей, продают контракты и готовые объекты со скидкой. Так покупатели получают сразу два преимущества: отсутствие строительного риска и прозрачный арендный поток в долларах.
А вот для продавцов-иностранцев власти эмирата ввели недавно новое правило: все платежи должны поступать исключительно на банковские счета собственников актива. А они есть не у всех и открыть их не так-то просто. Дубайские банки сейчас очень щепетильно проверяют клиентов из России. Раньше допускалось перечисление денег по доверенности родственникам, агентам или представителям владельца жилья.
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