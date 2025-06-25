Дубай сводит счеты с недвижимостью

Власти Дубая ужесточили правила по продаже недвижимости. Среди иностранных покупателей жилья в эмирате каждый пятый — россиянин, отмечают игроки рынка. Теперь все платежи должны поступать исключительно на банковские счета собственников актива, говорится в обновленном распоряжении Земельного департамента Дубая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Раньше допускалось перечисление денег по доверенности родственникам, агентам или представителям владельца жилья, говорит управляющий партнер адвокатского бюро Asterisk Владимир Хантимиров: «Теперь нужно следить за тем, чтобы счет для оплаты за такую недвижимость принадлежал собственнику соответствующего имущества. То есть раньше можно было производить взаиморасчеты с третьими лицами, у которых была соответствующая доверенность, сейчас же производить оплату можно только на счет собственника.

Что касается изменений для продавца, раньше, чтобы реализовывать объект, собственники-физлица могли в своих взаиморасчетах также использовать механизм доверенности на лиц, которые могли получать денежные средства за инвестора. Это осложняло мониторинг и контроль поступления денежных средств со стороны властей. Возможно, это стало причиной того, что ввели такие ограничения, и сейчас вся оплата по сделке должна поступать на счет собственника».

Агенты по недвижимости, которые работают в Объединенных Арабских Эмиратах, говорят, что россияне часто расплачивались за покупку наличными. Сделки заключали быстро, объекты предпочитали недорогие, рассказал “Ъ FM” бизнес-директор компании Kalinka Middle East Александр Шибаев: «Если мы возьмем именно российскую аудиторию, то очень много клиентов покупали недвижимость в бюджете $200-500 тыс. Теперь эти клиенты не подпадают под статус "золотой визы", для которой нужны инвестиции от $500 тыс. При этом у них нет резидентства, нет счета, но они, например, желают продать свою недвижимость.

Для россиян на текущий момент открыть банковский счет в ОАЭ не так легко, потому что многие банки требуют достаточно серьезной KYC и комплаенса.

Многие банки требуют не только, например, наличие "золотой визы" и статуса резидента Эмиратов, но и доказательства, что вы действительно проживаете в стране либо занимаетесь каким-то бизнесом. Например, банки требуют выписки с ваших коммунальных счетов. Иногда отсутствие этих справок может привести к тому, что банк отказывает в открытии счета.

И это требование местного банковского счета относится к абсолютно любой недвижимости. Сама процедура проведения сделки в trustee office в Дубае требует обмена так называемыми менеджер-чеками, это чеки, средства по которым вы после сделки должны внести в банке себе на счет. Соответственно, эти чеки могут дебетироваться только в банках ОАЭ. Поэтому всем нерезидентам рекомендуется для совершения трансакций открыть счета в Эмиратах, стать резидентами или податься на "золотые визы"».

Новые правила проведения трансакций направлены на пресечение мошеннических схем. РБК пишет, что за последние полгода было несколько случаев, когда через дипфейки оформлялись поддельные доверенности на продажу недвижимости. Документ можно зарегистрировать у нотариуса через видеосвязь. Кроме того, уход от наличных денег вводится как часть общей концепции обеления финансовой системы Арабских Эмиратов. Страна стремится стать открытой и безопасной, чтобы привлекать крупных институциональных инвесторов. Однако правило банковских счетов для продажи недвижимости пока принял только Дубай. В других эмиратах действуют прежние схемы.

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Светлана Белова