Сингапурская полиция проверит чиновников из-за сделок с недвижимостью

Власти Сингапура передали полиции материалы в отношении восьми государственных служащих по итогам проверки их сделок с недвижимостью. Об этом, как передает South China Morning Post, в парламенте страны заявил министр—координатор по вопросам государственной службы Чан Чун Син.

Проверка началась после доклада Национального бюро экономических исследований США, в котором указывалось на «вызывающие опасения» транзакции. Управление госслужбы Сингапура проверило более 190 сделок, заключенных в период с 2007 по 2014 годы и выявило чиновников, которые покупали жилье вблизи будущих станций метро еще до официального объявления об их строительстве.

Как сообщается, полиция проведет независимое расследование, чтобы установить, имело ли место использование чиновниками инсайдерских данных.

Екатерина Наумова