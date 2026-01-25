Спрос съезжает в Батуми

Россияне активно скупают недвижимость в Батуми. В 2025 году повышенным спросом пользовались квартиры, общая сумма инвестиций в такие объекты достигла $1 млрд. Об этом пишет “Ъ” со ссылкой на данные консалтинговой компании Colliers Georgia. В 2025-м на рынке недвижимости курорта заключили 17 тыс. сделок, что на 15% больше, чем в 2024-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

В числе основных покупателей — россияне. За год они приобрели 6 тыс. жилых объектов в Батуми. И среди них есть квартиры разных ценовых сегментов, рассказал главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин: «Это может быть сумма в $35-40 тыс. Понятно, что это минимальная цена за студию без какой-либо отделки, но такие варианты есть. Россияне покупают во всем диапазоне. То есть речь о проектах и за $200 тыс., и за $300 тыс., и даже за миллионы. В последнем случае это будут лоты именно в роскошных, продвинутых, зарекомендовавших себя резиденциях. Причем это, скорее, будут такие объекты, которые покупают и для себя, и в то же время под сдачу. На вторичную недвижимость в Батуми, тем более построенную еще в прошлом веке, россияне практически не обращают внимания. Единичные сделки есть, но они, как правило, интересны тем и совершают их те, кто просто стремится переехать в Грузию и не имеет каких-то больших денег для покупки чего-то более или менее солидного.

Недвижимость здесь вполне может быть интересной инвестицией, причем даже более выгодной, чем в любой другой стране.

Но важно угадать с проектом, потому что вариантов очень много, и не везде равное качество строительства. Я знаю лично пример инвестора, который приобрел двое апартаментов в совершенно разных комплексах. Одни успешно сдаются и приносят ему даже больше, чем он ожидал, около 10-12% годовых, а теперь и больше, учитывая, что он довольно давно покупал. Вторые же практически стоят пустыми. То есть очень важно выбирать, причем необязательно в Батуми. В Тбилиси результаты могут быть ничуть не хуже».

Инвесторам заходить на рынок недвижимости Батуми следует с осторожностью, уверен член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев. По его словам, потенциал каждого объекта нужно очень тщательно оценивать, иначе можно потерять вложения: «Рынок недвижимости Батуми с точки зрения спроса растет последние несколько лет. И во многих проектах цены уже достигли очень значительных отметок. По большому счету потенциал роста стоимости жилья в Батуми себя исчерпал, по экспертным оценкам. Соответственно, вопрос инвестиций очень сложный, потому что уже есть проекты, в которых квадратный метр приближается к московским значениям. Это предполагает необходимость очень скрупулезной оценки потенциала каждого объекта. То есть раньше можно было заходить на рынок и практически приобретать недвижимость в любом месте, за редким исключением. Сейчас же требуется очень серьезный анализ для того, чтобы купить лот, который действительно вырастет в цене и который впоследствии можно будет продать. Это уже достаточно серьезная и сложная задача. Так что если рассматривать спекулятивную историю, то, наверное, Батуми рассматривать, скажем так, достаточно опасно».

Сейчас средняя цена квадратного метра в батумских жилых новостройках, согласно данным Colliers Georgia, составляет около $1,23 тыс.

Андрей Загорский