Главное на рынке недвижимости к утру 9 октября

С 9 октября Сбербанк обновит условия по «Семейной ипотеке». На новостройки льготная ставка (от 3% до 6% годовых) сохранится на весь период кредитования (до 30 лет включительно) на объекты застройщиков, входящих в совместную партнерскую программу с банком. Те же критерии будут действовать и при кредите на готовые индивидуальные дома. Что касается вторичной недвижимости, то максимальный срок кредита составит 15 лет. При займе на строительство жилого дома льготная ставка сохраняется на весь период кредитования (до 30 лет включительно).