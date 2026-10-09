Главное на рынке недвижимости к утру 9 октября
АКРА понизило кредитный рейтинг ГК «Самолет»
09.10.2026, 10:05
ООО «Проект Лаки», связанное с сетью фитнес-клубов DDX, стало владельцем здания на 6 тыс. кв. м в жилом комплексе Lucky в центре Москвы, где оператор уже занимает площади. Консультанты оценили рыночную стоимость проданного здания в 1,2–1,8 млрд руб. «Проект Лаки» принадлежит закрытому паевому инвестфонду «СГ-Инвестиции» под управлением ООО УК «Промфинактив» (с долей в 30%), фонду «Биге» под управлением АО «Контрада капитал» (22,62%), Татьяне Ситниковой (30%), Андрею Суздальцеву (10,38%), Ольге Зиновьевой (4%) и Оксане Астаховой (3%). Фонд «Биге» также владеет долями в ООО «Илон», которое управляет сетью фитнес-клубов DDX, среди учредителей которого Иван Ситников, а также основатели Росевробанка (в конце 2018 года объединился с Совкомбанком) Илья Бродский и Андрей Суздальцев.
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) понизило кредитный рейтинг группы компаний «Самолет» до уровня BBB(RU), изменив прогноз на «негативный». Решение обусловлено «ухудшением оценки финансового профиля, в том числе оценок долговой нагрузки, покрытия процентных платежей, ликвидности и рентабельности», сообщили в агентстве. АКРА также снизило оценку субфактора «Сроки и условия реализации» из-за роста задержек ввода объектов и снижения распроданности портфеля строительства.
Сбербанк активно взаимодействует с группой компаний «Самолет» и со всеми ее кредиторами, работает над планом улучшения ситуации, заявил первый зампредседателя банка Александр Ведяхин. Он считает, что группа сможет выйти на стабильную работу благодаря этому плану. «Ъ» писал, что Сбербанк как крупнейший кредитор «Самолета» может получить в управление часть бизнеса девелопера. Это может произойти в рамках реструктуризации займов компании перед кредитором. Сейчас условия сделки находятся на стадии обсуждения.
С 9 октября Сбербанк обновит условия по «Семейной ипотеке». На новостройки льготная ставка (от 3% до 6% годовых) сохранится на весь период кредитования (до 30 лет включительно) на объекты застройщиков, входящих в совместную партнерскую программу с банком. Те же критерии будут действовать и при кредите на готовые индивидуальные дома. Что касается вторичной недвижимости, то максимальный срок кредита составит 15 лет. При займе на строительство жилого дома льготная ставка сохраняется на весь период кредитования (до 30 лет включительно).
«ДОМ.РФ» выставил на продажу комплекс недвижимости в Санкт-Петербурге, который входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Конюшни дворцовые», а также право аренды участка общей площадью 31,7 тыс. кв. м на семь лет. В состав комплекса входят шесть объектов недвижимости общей площадью около 12 тыс. кв. м, в том числе, кузницы, библиотека, медицинская лаборатория, дом отдыха и санаторий. Начальная цена лота — 204,9 млн руб. Заявки будут приниматься до 23 ноября. Торги запланированы на 27 ноября.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в интервью «РИА Новости» подтвердил планы по строительству высотного общественно-делового центра «Ленсити» рядом с будущей станцией метро «Кудрово». «Мы хотели бы это сделать именно как современное здание, как тот же "Москва-Сити"… Еще раз повторю, что точно этот проект мы будем реализовывать. Более того, мы видим, что такой проект не потребует бюджетного финансирования», — сказал Александр Дрозденко.
Ростехнадзор разработал проект постановления правительства с требованиям к организациям, обслуживающим лифты в жилых домах. Как пояснил «Российской газете» первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров, предполагается создать перечень организаций, и управляющая компания сможет выбирать компании только из него. Принципиально новых требований не вводится — почти все содержится в действующих постановлениях, ГОСТах, инструкциях от производителя, но здесь они более структурированы и более четкие, пояснил господин Захаров. Предполагается, что постановление вступит в силу в сентябре 2027 года.
В ФСБ предложили ввести единую электронную систему учета стройматериалов. Каждой партии продукции предлагают присваивать уникальный QR-код, сообщила представитель управления спецслужбы по Челябинской области Татьяна Соснина. По ее словам, цифровой паспорт можно присваивать каждому рулону, плите или партии материала. После поступления продукции на стройплощадку система автоматически сверит данные с проектной документацией и бюджетом. Такой механизм, пояснила Татьяна Соснина, позволит проследить путь стройматериалов от склада до их фактического использования на объекте. Если подрядчик не использует закупленный материал, попытается его списать или заменить, система зафиксирует расхождение.