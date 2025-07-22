Спрос россиян на жилье в Саудовской Аравии может вырасти в три раза в 2026 году

За 2024 год количество сделок с недвижимостью по всем классам жилья в Саудовской Аравии выросло на 37% и составило около 237 тыс. В 2026-м спрос россиян может вырасти в три раза, говорится в пресс-релизе агентства элитной недвижимости Kalinka Ecosystem.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

«Саудовская Аравия стала местом релокации капитала для многих россиян. Кроме того, наши сограждане инвестируют в недвижимость для получения премиальной визы стоимостью от 4 млн саудитских реалов ($1,1-1,2 млн)»,— сказал бизнес-директор Kalinka Middle East Александр Шибаев.

По данным агентства, в некоторых районах Саудовской Аравии за последние пять лет недвижимость подорожала в два раза. Растущий рынок активно привлекает внимание российских инвесторов, считают в компании, поскольку сейчас они могут зарабатывать до 35% годовых с продаж.

Причинами увеличения спроса в агентстве также считают введение прямых рейсов между странами, планируемое на осень этого года, и желание мусульман из России иметь «свой кусочек на "священной земле"».