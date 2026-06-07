Грузия заселяет инвесторов

Иностранцы массово скупают недвижимость в Грузии. С января по май только в Тбилиси было продано 14,5 тыс. квартир на сумму $1,3 млрд. Год к году рост составил 22%, подсчитали в компании Galt & Taggart. На зарубежных покупателей пришлась примерно четверть сделок, а около 3% жилья приобрели россияне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Спросом в основном пользуются недорогие объекты, но речь не только о столице Грузии, рассказал эксперт портала Prian.ru Филипп Березин:

«Есть, скажем, бюджетный вариант: квартира "1+1" в новом комплексе. На стадии котлована иногда бывают совершенно смешные маркетинговые цены, ниже €30 тыс. Не всегда подобные покупки имеют смысл и со временем себя оправдывают, скажем так. Но, скажем, такой низший порог существует. Затем цены растут, и появляются объекты уже и подороже по цене, и повыше по статусу, и получше по качеству. Есть проекты сугубо инвестиционные.

В Грузии, в частности, в Батуми появились за последние несколько лет крупные застройщики, которые работают с иностранными гостиничными сетями. И вот у них продается то, что у нас могли бы назвать апарт-отелем. Здесь цены уже, конечно, выше. Это могут быть и шестизначные суммы в долларах и евро, иногда даже с гарантированной доходностью. Разброс очень высок.

В принципе, в том же Тбилиси за €60-70 тыс., в Батуми за €40-50 тыс. можно купить квартиру нормального уровня, в которой вполне можно жить, то есть не в таком комплексе, который сегодня построили, а завтра он развалился, а во вполне качественном.

Грузинский рынок очень активно рос в последние годы и по количеству сделок, и по ценам. Спрос на активы здесь в значительной степени будет зависеть от геополитики, причем речь не только о взаимоотношениях России и Грузии. Альтернатив в ближнем зарубежье у этой страны для граждан РФ сейчас практически нет. Цены там все равно существенно ниже, чем на российских курортах.

Так что в краткосрочной перспективе, скажем, пары лет спрос продолжится, и не только со стороны россиян.

Загадывать на несколько лет вперед в нынешних обстоятельствах, я думаю, ни по одной стране никто не возьмется».

Грузия в последнее время пользуется повышенным спросом у туристов. За год он вырос в несколько раз, говорили “Ъ FM” в мае участники рынка. Во многом именно поэтому россияне стали охотнее покупать недвижимость в республике с инвестиционными целями, отметил сооснователь и управляющий партнер проекта Tranio.ru Михаил Буланов:

«Если говорить о мотивации, то это только Тбилиси и Батуми. Мы не видим никаких других регионов с точки зрения запросов.

В столице люди смотрят жилье с инвестиционными целями, то есть чаще всего это будет долгосрочная аренда. В городе есть нехватка качественно построенного жилья и некая вера у людей, что это можно будет нормально системно сдавать.

В Батуми речь в основном о попытке получить сразу микс: одновременно и сдавать в аренду, пока там сам не находишься, и приезжать для отдыха. То есть количество сделок только исключительно с мотивацией отдыха скорее не очень большое. Люди точно хотят сдавать и что-то зарабатывать, а в идеале потом еще и перепродать».

По данным компании Galt & Taggart, доходность аренды в Батуми в последнее время несколько снизилась. Однако она все равно остается на высоком уровне и в среднем превышает 7% годовых.

Андрей Загорский