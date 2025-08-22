Россияне говорят Лондону Goodbye

Все меньше состоятельных россиян хотят жить в Лондоне. Спрос на британскую недвижимость с их стороны по итогам шести месяцев 2025-го снизился на 20% год к году, подсчитали в Intermark Global. Другие компании отмечают еще большее падение. Аналитики напоминают, что в 2017 году власти Великобритании ужесточили проверки покупателей, в частности, источника их капитала. Для россиян заключение сделки осложняется трудностями переводов — для платежей приходится использовать промежуточные юрисдикции.

Но главная причина в изменении британского законодательства. В этом году Соединенное Королевство ужесточило режим налогообложения для нерезидентов, напомнила управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Если ты богатый человек, зарабатываешь деньги не в Великобритании, то твои доходы за пределами не облагаются налогом, так было со времен британских колоний. То есть ты заплатил за рубежом и наслаждаешься всем здесь. А в апреле был принят закон, отменяющий поблажку, и обеспеченным людям стало очень некомфортно.

Рынок реально дорогого жилья, выше 3-5 млн фунтов, не говоря уже о 35 млн фунтов, не просто встал колом, а умер. Если у вас основное резидентство в Лондоне: дети в школе, деньги вы тратите, ходите по ресторанам, живете, то необходимо платить налоги до 40-50% по месту пребывания. Кто был хитрее и читал газеты, сбежал заранее, быстро продав все, что можно было продать».

Стагнация рынка элитной лондонской недвижимости не заставила продавцов снижать цены, отмечают эксперты. Стоимость качественного жилья здесь начинается от 1 млн фунтов. А в престижных районах, таких как Кенсингтон, Челси, Мейфэр и Белгравия цены стартуют от 3 млн фунтов. Многие иностранцы, в том числе и россияне, по-прежнему покупают жилье для детей, которые учатся в топовых учебных заведениях Великобритании. Но такие сделки становятся крайне редкими, чаще клиенты обращаются с запросом на релокацию в другие страны, говорит сооснователь и управляющий партнер компании Tranio Михаил Буланов: «Мы в своих заявках отмечаем минус 33% к прошлому году.

В целом в Великобритании налоги очень высокие, они убрали историю с non-dom, поэтому оттуда идет отток сверхбогатых людей.

То есть это теперь супер нишевый продукт. Чаще всего мы видим, что люди покупают недвижимость, только если их дети учатся. Истории, что кто-то хочет переехать в Лондон или там часто бывать, крайне редки. Сейчас большое число тех, кто оттуда уезжает и продает недвижимость. Это все престижные районы, квартиры площадью от 150 кв. м с ценником больше 1 млн фунтов. Два ключевых региона, куда они переезжают, — это Дубай и Кипр. Но на самом деле в Москву тоже отдельный поток есть, это бывает, когда в покупки элитной недвижимости в Москве люди возвращаются. Но спрос на жилье в Лондоне среди русскоговорящих точно снижается, и я не вижу причин, почему он начал бы расти в ближайшее время».

По данным исследования The Henley Private Wealth Migration Report , в 2023 году из Великобритании уехали 4,2 тыс. нерезидентов, а за 2024-й страна потеряла примерно 10 тыс. человек. В консалтинговой компании Ricci допускают, что 2025-й станет рекордным для Соединенного Королевства по оттоку иностранцев.

Светлана Белова