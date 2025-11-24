Лучше без барокко

Владельцы странных квартир могут продать их только с весомой скидкой. Размер дисконта может доходить до 20%. Речь идет о недвижимости со специфическим дизайном, например, в барочном стиле или с леопардовыми стенами. Такие объекты на рынке называют «берлогами» и «дизайном на кислоте», пишет ТАСС со ссылкой на опрошенных риэлторов. В качестве примера информагентство приводит квартиру из Москвы площадью более чем 750 кв. м. Интерьер «выполнен в стиле итальянской классики с нотками французского Прованса».

И необычные дизайнерские решения готовы оценить немногие, отметил в разговоре с “Ъ FM” основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев. И только скидки помогают владельцам сдать в аренду или продать такое жилье, отмечет собеседник “Ъ FM”: «Не столько дизайн, сколько нестандартная планировка и использование каких-то специфических решений в архитектуре помещения, изменение которых требует существенных затрат, часто является причиной снижать цену. Поэтому отделка не является причиной того, что квартира будет стоить на 20% дешевле. И когда владелец жилья собирается делать что-то неординарное для себя, нужно понимать, что при продаже это помещение придется существенно уступить в цене.

Найти человека, которому точно нравится специфическое жилье, очень непростая задача. Это примерно так же, как найти иголку в стоге сена. Поэтому в большинстве случаев такая квартира либо будет очень долго стоять в экспозиции, либо она все-таки так и не найдет покупателя. Бывают ли такие случаи, когда поменять отделку стоит очень дорого? Только в тех случаях, когда, например, в квартире сделан ремонт в стиле рококо или ампир, или что-нибудь сумасшедшее. Это особняк или дом, в котором состав проживающих отличается от обычных людей. Был подобный опыт, но покупателя, которому интересен этот дизайн, не нашли. В итоге все равно цену снизили, и объект был продан с незначительным превышением рыночной стоимости. Кутузовский проспект, один из домов, где есть таблички бывших представителей ЦК КПСС, ремонт был сделан в стиле барокко».

Насколько сложно сдать или продать необычное жилье? Владелец одной из таких квартир с яркой и разнообразной цветовой гаммой и необычными объектами, например, металлической головой быка, рассказал “Ъ FM”, что желающих на его жилье достаточно много: «Я очень избирательно подхожу к людям, которые будут жить в моей квартире. Потому что изначально она была куплена, обустраивалась и ремонтировалась именно для меня, не для сдачи.

Есть большая разница между объектами недвижимости, когда их рассматривают с точки зрения инвестиций либо продажи, либо сдачи в аренду, но совсем другое дело, когда владельцы даже не планируют ее сдавать. Просто волею судьбы получается, что либо куда-то кто-то переезжает в другой район, либо покупают больше и лучше, либо уезжают из города, и нет смысла продавать. Мою квартиру уже посмотрело много людей».

Согласно исследованию компании «ОМ Девелопмент», спрос на жилье с нестандартной планировкой сократился. Год назад готовы были приобрести такие квартиры даже с доплатой больше трети респондентов. Сегодня же — только каждый четвертый.

