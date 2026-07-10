Покупатели раздвигают заграницы возможного

Интерес российских покупателей к зарубежной недвижимости в январе—июне 2026 года увеличился на 5% год к году, к июлю—декабрю 2025 года — на 20%. Восстановление спроса на рынке началось после двухлетнего спада. Инвестиционную активность стимулирует укрепление рубля и снижение ставок по банковским депозитам. Дополнительной мотивацией стало стремление подготовить «запасной аэродром» в условиях общей геополитической нестабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ Фото: Юрий Самодуров, Коммерсантъ

Спрос покупателей из России на недвижимость за границей в январе—июне 2026 года увеличился на 5% год к году, подсчитали в сервисе подбора объектов Prian.ru. Рост по сравнению со вторым полугодием 2025 года составило 20%. Если учитывать запросы из-за рубежа (в том числе обращения через VPN), увеличение составило 15% и 25% соответственно. В выборке Tranio рост спроса показали четыре из пяти наиболее востребованных зарубежных направлений. Аналитики Ricci отметили существенное увеличение спроса в последний месяц.

Интерес к зарубежной недвижимости начал восстанавливаться после двухлетнего снижения, констатирует ведущий аналитик Prian.ru Филипп Березин. Спрос был на пике в 2022–2023 годах, когда потребители искали возможность переезда или просто вывода накоплений за рубеж. Но в 2024 году в свете проблем с проведением платежей, административных барьеров и колебаний курса рубля ситуация резко поменялась. В 2025 году картина стала хуже и падение спроса оценивалось в 25% за год (см. “Ъ” от 12 января).

Смену настроений господин Березин связывает с укреплением рубля и постепенным снижением ставок по депозитам в России, а также с возможным снижением цен на недвижимость в России. Клиенты, по его мнению, начинают снова рассматривать зарубежные активы как возможность сохранить средства. Доля покупателей—инвесторов, согласно Prian.ru, за год возросла с 15% до 20%.

Директор департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анна Ларина отмечает рост количества сделок с объектами за границей для собственного проживания.

«Напряженная геополитическая ситуация заставляет часть покупателей активнее искать "запасной аэродром" в дружественных странах»,— рассуждает Филипп Березин.

Он замечает, что потенциальные покупатели могут рассматривать не сценарий эмиграции в моменте, а скорее возможность уехать в перспективе. Одним из примеров здесь может быть Грузия, где спрос на недвижимость в первой половине 2026 года со стороны российских граждан, по оценке Prian.ru, увеличился вдвое. Руководитель международного направления Kalinka Светлана Томсон не исключает, что покупатели свыклись с ограничениями на международные расчеты, а на рынке начали появляться работающие схемы проведения сделок через дружественные юрисдикции.

Стоимость сделок с зарубежными активами начала расти. По словам аналитика Tranio Максима Скорых, медианный бюджет россиян при покупке объектов в первом полугодии составил €262 тыс., увеличившись год к году 1,6%. Но показатель все еще ниже максимума 2022 года, когда он составлял €300 тыс. Основной спрос продолжает концентрироваться вокруг наиболее понятных для российских покупателей юрисдикций. Согласно Prian.ru, лидерами по запросам в январе—июне 2026 года были Турция, ОАЭ и Таиланд.

ОАЭ, по словам Филиппа Березина, показали двукратный рост спроса. Из-за вооруженного конфликта на Ближнем Востоке на вторичном рынке страны появились предложения с дисконтами, вызвавшие высокий интерес покупателей.

В то же время интерес к Таиланду снизился, следует из данных Tranio. Господин Скорых отмечает, что спрос здесь стал более выборочным. Схожую картину он видит на рынке Индонезии, где ситуация осложняется возникшим кризисом доверия к застройщикам.

Одновременно в Tranio зафиксировали увеличение спроса на недвижимость в Греции — на 46% год к году, на Кипре — на 63%. Управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева объясняет, что Греция остается одним из немногих европейских направлений, где сохраняется программа получения вида на жительство в обмен на инвестиции в недвижимость с доступным порогом входа. Именно оформление таких разрешений — традиционно основная мотивация покупки объектов за границей. Руководитель продаж зарубежной недвижимости Ricci Ксения Сорокина также называет паспортные программы причиной роста спроса для Кипра.

Александра Мерцалова