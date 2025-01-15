Испания преграждает путь нерезидентам

Испания может ввести заградительный налог на недвижимость для нерезидентов Евросоюза. Покупателям придется заплатить вдвое больше — ставка составит 100%, пишет Financial Times. Сейчас иностранцы платят 7-12% от стоимости недвижимости в зависимости от региона. Покупка на €500 тыс. дает возможность получить ВНЖ, и это востребованная опция, в том числе среди россиян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Но для самих испанцев это обернулось «масштабным кризисом», заявил премьер-министр Педро Санчес, который и предложил увеличить налог. Жители королевства зачастую не могут себе позволить аренду жилья, рассказала собственный корреспондент “Ъ FM” Дарья Гаврилова: «В Испании проблема стоимости жилья — это проблема номер один, которая волнует испанцев. Цены на аренду и в Мадриде, и в Барселоне такие, что человек со средней испанской зарплатой себе не может позволить снять квартиру, только комнату. Я живу в Барселоне, и цены совершенно дикие.

Не факт, что у правительства Испании получится эту реформу принять, потому что у нас сейчас социалистическое правительство, которое набрало меньшинство голосов на выборах, но которому удалось сформировать коалицию. Большинство кресел у правых партий, которые с небольшим энтузиазмом смотрят на этот проект. "Народная партия", которая набрала большинство голосов на предыдущих выборах, уже заявила, что они поддерживают реформу пенсий, но не реформу жилья. И не факт, что это все в принципе, даже если пройдет, будет работать, потому что жилье очень сложно контролировать. Ограничительные законы о сдаче жилья туристам, принятые в Барселоне, не сказать, что очень эффективно работают».

При этом Испания и так ужесточила правила: власти свернули программу «золотых виз», заявку можно будет подать до 2 апреля. И это подогрело интерес покупателей, рассказала “Ъ FM” руководитель направления зарубежной недвижимости компании Ricci Ксения Сорокина: «За последние два месяца спрос на недвижимость в Испании увеличился на 20%, как раз с закрытием программы. То есть большинство наших клиентов хотят успеть в последний вагон и получить "золотую визу" за покупку недвижимости, потому что программа работает достаточно давно, уже есть положительный опыт, положительные кейсы.

Клиенты хотят все-таки получить этот статус, поскольку безвизовый шенген и наличие запасного аэродрома действительно сейчас очень актуальны. Можно купить хороший объект, какую-нибудь коммерческую недвижимость в Барселоне, и получать при этом доход в валюте. Если говорить о жилой недвижимости, то мы также видим рост спроса на Барселону, на центральные локации, на те объекты, где есть круглогодичный арендный спрос, где нет сезонности. И большинство наших клиентов берут эту недвижимость для инвестиций, а не для собственного проживания».

По истечении срока действия программы «золотых виз» жилье в Испании все равно будет востребовано, ведь ВНЖ можно получить и другим путем, отметил главный редактор Prian.ru Филипп Березин: «Граждане России ежегодно совершают около 3 тыс. сделок, и Испания среди всех стран Евросоюза, наверное, держит первое место по спросу. Может быть, с ней сравнится еще Кипр. Безусловно, если будут приняты подобного рода ограничения, это будет запретительная пошлина. Никто не захочет платить за недвижимость почти в два раза больше, чем она реально стоит.

Дело в том, что Испания с точки зрения программ иммиграции одна из самых открытых для финансово независимых лиц. Испанская программа для цифровых кочевников чуть ли не самая эффективная сейчас из европейских, особенно на фоне нестабильно работающих других. Именно поэтому в Испанию переезжают и покупают там недвижимость не только те, кто работает через "золотую визу". Интерес к покупке недвижимости в Испании у россиян в основном связан с получением ВНЖ, но не обязательно через программу "золотой визы"».

Чаще всего недвижимость в Испании покупают граждане Великобритании, которая также не входит в ЕС. За ними следуют граждане Германии, Марокко, Польши и Италии. В последний год, по данным испанских властей, поступает много заявок на покупку жилья в стране от граждан США, Мексики и Венесуэлы.

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Иван Корякин