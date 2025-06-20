Латвия отказывает в покупке

Латвия запретит гражданам России и Белоруссии покупать недвижимость в стране. Сейм Латвии принял специальный закон на эту тему. Запрет распространяется как на физических лиц граждан отдельных стран, так и на юридических лиц, зарегистрированных в России и Республике Беларусь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Липатова, Коммерсантъ

Такие законы противоречат правовой культуре демократических стран, считает президент Международной ассоциации российских адвокатов Каринна Москаленко: «Есть случаи, когда у государства действительно имеются серьезные основания заботиться о государственной безопасности. Но эти вопросы должны решаться сугубо индивидуально. Совершенно недопустимо создание для какой-то группы населения таких неравноправных условий. Такое отношение к гражданам является дискриминацией в случае, когда это не обусловлено абсолютной необходимостью. А общий запрет всем лицам только на основании национальности или каких-то других признаков не может быть обусловлен уважительными причинами.

Представители Сейма говорят, что есть исключения для наследников и людей с ВНЖ. И это неплохое дополнение при плохом законе. Если сделать закон действительно правовым, то, наоборот, исключения должны делаться там, где есть реальная угроза безопасности. Там, где такой угрозы нет, государство не может доказать, что именно эта попытка приобрести или оформить собственность несет какую-то конкретную угрозу».

Ограничение будет действовать и в отношении компаний, в которых россияне или белорусы владеют долей не менее 25% уставного капитала. При этом закон будет применяться ко всем сделкам, которые будут заключены после его вступления в силу. Для этого документ должен быть подписан президентом Латвии. В тексте закона также прописаны исключения: собственники жилья получат свою недвижимость в Латвии в порядке наследования и по суду. Кроме того, запрет не будет действовать, если речь идет о единственном жилье, и у покупателя есть постоянный вид на жительство.

Впрочем, надеяться на эти исключения нет смысла, говорит эксперт по недвижимости в странах Балтии Андрей Тютюнник: «Если речь идет о временном виде на жительство, то там очень много подпунктов: на каком основании вы получали ВНЖ. Естественно, люди, которым через год или два могут ВНЖ просто не продлить, подпадают под этот закон. Недвижимость вам не будут продавать, если вы не имеете родственников граждан Латвии и так далее. Если вы просто бизнесом занимаетесь или учебой, или еще что-то, естественно, ничего купить вы не сможете. Балтийские страны постоянно что-то убирают, чего-то лишают, не продлевают и так далее. Бывает такое, что, несмотря на то, что у вас есть бизнес, недвижимость, автомобили, вы работаете, у вас есть даже работники коренного гражданства, вы платите налоги, у вас дети в школу ходят, у вас полное социальное и так далее обеспечение, и вам вид на жительство могут не продлить без объяснения причин».

В апреле аналогичный закон принял парламент Финляндии. Согласно ему, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться лицу, чья страна гражданства «может представлять угрозу национальной безопасности финского государства».

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Леонид Пастернак