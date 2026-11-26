Глава ФНС призвал не полагаться на тайну сделок с жильем в ОАЭ
Федеральная налоговая служба (ФНС) располагает сведениями о продаже россиянами недвижимости в ОАЭ, сообщил глава ведомства Даниил Егоров в интервью РБК. Он посоветовал продавцам недвижимости за рубежом быть готовыми к тому, что налоговая узнает об их сделках.
«Мы не знаем, что завтра произойдет, и исходить из логики, что моя хата с краю в Эмиратах, не очень правильный подход»,— сказал господин Егоров. Даже если сейчас иностранное государство не передает России сведения, в будущем это может измениться, пояснил глава ФНС.
При обработке данных о сделках в ОАЭ налоговики столкнулись с отсутствием российских ИНН в документах купли-продажи. Однако ведомство научилось сопоставлять полученную информацию, уточнил Даниил Егоров.