«Мы не знаем, что завтра произойдет, и исходить из логики, что моя хата с краю в Эмиратах, не очень правильный подход»,— сказал господин Егоров. Даже если сейчас иностранное государство не передает России сведения, в будущем это может измениться, пояснил глава ФНС.