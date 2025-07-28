Готовым домам надстроили дисконт

Цены на готовые частные дома в России снизились на 10-15%. Об этом “Ъ FM” рассказали игроки рынка. По данным «Известий», спрос на такую недвижимость в первом полугодии 2025-го также просел на 30-35% год к году. А в массовом сегменте объем сделок и вовсе упал в два-три раза. На ситуацию влияет и динамика цен на рынке строительства. Затраты на возведение дома в среднем уменьшились на 10-15%, отмечают аналитики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из-за высокой конкуренции девелоперы с нераспроданными более дорогими объектами вынуждены подстраиваться, отмечает ведущий эксперт агентства «Этажи» Иван Золотарев: «В Подмосковье виден тренд на снижение стоимости индивидуальных домов.

Прежде всего это связано с высокой ставкой по кредитам. Даже несмотря на снижение на 3% за последние месяцы, процент остается крайне высоким. Обычно рынок реагирует на снижение ставки в течение двух-трех месяцев, а не в моменте, поэтому цены сейчас не меняются вверх, а продавать надо, поэтому снижаются. Стройматериалы по большей части подешевели, соответственно, новые дома строить дешевле. В этом плане те, кто построил дома с большими затратами на стройматериалы также попадают в ситуацию, что либо ты конкурируешь с теми, кто сейчас строит дешевле, либо стоишь на рынке и не продаешь, теряешь деньги.

Многие выбирают возводить дома в высоком ценовом сегменте, потому что там более платежеспособные клиенты, и спрос не падал».

В условиях высоких ипотечных ставок игроки рынка в среднем фиксируют снижение спроса на строительные материалы до 15% год к году. Впрочем, на подмосковный рынок элитной недвижимости это не сильно влияет. Там сейчас можно отдать несколько десятков миллионов только за земельный участок, говорит директор компании по загородной недвижимости Life Сергей Колосницын: «В 2025 году действительно есть небольшое снижение спроса, но это касается вообще всего рынка, и загород в этом плане не так сильно пострадал, в отличие от городских квартир.

Загородный сегмент в период коронавируса не получил такой долгожданный скачок пополнения фонда новым предложением — нет даже 5%. И, соответственно, 90% загородного рынка — это лоты, которое были построены еще в начале 2000-х, максимум это 2015 год. И сегодня есть даже другой тренд, что в элитном сегменте эти дома продаются уже как участки. То есть люди изначально их берут для того, чтобы снести дом, который был построен 10-20 лет назад, и возвести новый. Естественно, такое предложение не пользуется спросом, и собственники рано или поздно снижают стоимость дома.

В элитном сегменте при этом всегда стабильный рынок, он не такой большой. Какие-то глобальные тенденции пока на нем не прослеживаются. Новая Рига сейчас в пробках, и чуть-чуть ушла от тренда. На Дмитровском шоссе мы видим какой-то небольшой всплеск й и хорошие продажи. Новая Москва — там зачастую многие поселки оказались рядом с многоэтажками, изменился трафик и образ, это тоже влияет иногда в положительную, иногда в отрицательную сторону. Могу сказать, что стоимость земли сейчас сильно выросла, земельных участков мало.

В элитном сегменте на тех же западных направлениях она начинается от 2,5-3 млн руб. за сотку и достигает уже 10-20 млн руб.».

Восстановление спроса и рост цен на частные дома возможны только при условии дальнейшего снижения ключевой ставки, полагают эксперты. Существенные изменения рынок может заметить лишь к 2027 году, когда накопится дефицит предложения.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Ульяна Горелова