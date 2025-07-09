Недвижимость в Таиланде консолидирует спрос

Таиланд, Арабские Эмираты и Турция возглавили список самых популярных стран, где россияне покупают жилье. Рейтинг составили аналитики международной брокерской компании Tranio. Тайский остров Пхукет лидирует в Топ-10 уже два года подряд. В то же время доля сделок на этом рынке постоянно растет. Если в начале 2024 года таких покупок было меньше 20% от общего количества зарубежных приобретений, то сейчас показатель превышает четверть. Аналитики отмечают редкую консолидацию спроса вокруг одной страны и сравнивают ситуацию с приходом инвесторов на рынок Турции в 2022-м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ Фото: Станислав Залесов, Коммерсантъ

Но с тех пор все развернулось на 180 градусов, и вот уже россияне переправляют свои активы с турецких курортов на таиландские, говорит соучредитель компании Mayalanya Group Мила Гребенщикова: «Турция —это удобно. Раньше долететь туда было, как съездить на дачу, — максимум три-четыре часа, безвизовый режим, не выезжая можно находиться в стране два месяца, климат знакомый, питание привычное, все дешево и удобно. После изменений в ВНЖ очень много россиян из Турции переехали в Таиланд.

Плюс экономический кризис, возник большой искусственно созданный бум, и начался отток именно в плане доверия к рынку. Почему едут в Таиланд? Таиланд — это доходность, популярность, легкость, там все очень быстро и легко оформляется. Если потребители — конечные инвесторы, то они смотрят на заработок, на прибыль. Таиланд с легкой доступностью аренды и большом спросе вышел на первое место».

Объединенные Арабские Эмираты в Топ-10 остаются на второй строчке. Но спрос заметно упал. Сделок стало на 17% меньше чем в прошлом году. А за пределами первой тройки оказалась европейская недвижимость: это Франция, Кипр, Испания, Греция. Россияне готовы покупать там квартиры и виллы даже не смотря на трудности с перелетами и с проведением расчетов, рассказал сооснователь и управляющий партнер компании Tranio Михаил Буланов: «Люди совмещают отдых вместе с инвестицией, которая имеет невысокий порог и дает высокую арендную доходность, и все это можно достаточно просто оплатить. Если говорить про ОАЭ, то здесь речь идет о средних бюджетах — порядка $350-500 тыс. Там есть два сегмента. Первый — те, кто до этого купил недвижимость в Дубае, проинвестировал и успешно сдает. Представители данной категории расширяют портфолио, совершают много повторных покупок, чаще всего в суммы сделок начинаются от $500 тыс. Второй вариант — активный переход в сторону "вторички".

А если говорить про Европу, то тут можно сказать, что люди, которые любят Францию, Испанию, Италию и Хорватию, уже свыклись с длинными перелетами и покупают там недвижимость с помощью уже выстроенных схем. Оплачивать не всегда просто, все-таки это какие-то трансакционные издержки в процессе, но в целом все работает. А вот страны, где хорошо принимают капитал, которые помогают создавать какие-то еще центры финансовых расчетов, например, Кипр. У некоторых даже есть возможность оплаты рублями на счета в Казахстане. Поэтому тут все достаточно стабильно, и на фоне конфликтов Кипр скорее является бенефициаром роста спроса».

Неожиданным для аналитиков стал возросший интерес к недвижимости в США. Спрос вырос почти на 80% по сравнению с летом прошлого года. Сама страна заняла девятое место в рейтинге с долей около 4 %. Это связано с общей стабилизацией интереса россиян к зарубежной недвижимости и диверсификацией интересов, но все-таки это единичные сделки, отметила управляющий партнер Intermark Global Ирина Мошева: «Сделки с недвижимостью в США остаются очень редким форматом для россиян, небольшое количество интересантов. Люди, как правило, туда переезжают по личным причинам — обучение детей либо какие-то семейные обстоятельства. И оплачивать ее можно только со счетов, открытых в сопредельных государствах или в других странах, где есть SWIFT. Поэтому все трудности по оформлению недвижимости, покупке и ее оплате остались прежними.

В основном объекты — это апартаменты на западном либо восточном побережье. Традиционные локации, которые пользуются спросом: Нью-Йорк и его окрестности, Майями, и западное побережье — это Сан-Франциско, Лас-Вегас, Калифорния.

Покупают в основном апартаменты, реже дома, поэтому это скорее ситуативная реакция, и никакого тренда в этом направлении мы не наблюдаем».

Большинство инвесторов рассматривают покупку жилья за границей как дом для будущего переезда, на втором месте в списке целей — получение ВНЖ и гражданства. А треть россиян планируют приобрести недвижимость в другой стране для собственного отдыха и для сдачи жилья в аренду, следует из данных опроса.

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Светлана Белова