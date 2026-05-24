На продажу за $25 млн выставлен дом режиссера фильма «Касабланка»

Дом режиссера фильма «Касабланка» Майкла Кёртица в Беверли-Хиллз выставлен на продажу. Как сообщает The Wall Street Journal, объект недвижимости площадью почти 1 тыс. кв. м оценен в $24,995 млн. Дом построен в средиземноморском стиле в 1929 году и находится на Норт-Роксбери-драйв, где в разные годы жили Мадонна (прямо по соседству), Розмари Клуни, Люсиль Болл, Джеймс Стюарт и другие.

Майкл Кёртиц с «Оскаром» за «Касабланка» в 1944 году

Фото: John Kobal Foundation / Getty Images Майкл Кёртиц с «Оскаром» за «Касабланка» в 1944 году

Режиссер «Касабланки» Майкл Кёртиц с женой приобрели дом в 1930 году, став его первыми владельцами. Прожили они там недолго. В 1934 году, то есть еще до съемок «Касабланки» (ее снимали в 1942 году), дом они продали.

Последними владельцами, которые и выставили дом на продажу, стали Лес Бидер, бывший председатель и генеральный директор студии Warner/Chappell Music, и его жена Линн. Они купили дом в 2001 году и внесли едва ли не самое большое число изменений в изначальный план, добавив новую кухню, лифт, спортивный зал и т. д., потратив на это около $9 млн. Площадь участка с ландшафтными садами, газонами, фонтаном, зоной отдыха с бассейном и площадкой для массовых мероприятий составляет 2,8 тыс. кв. м.

Алена Миклашевская