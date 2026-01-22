Продажи квартир в курортном Батуми превысили в 2025 году $1 млрд

Общая стоимость квартир, проданных в 2025 году на первичном и вторичном рынках недвижимости в грузинском курортном городе Батуми, впервые превысила $1 млрд. Об этом сообщает грузинский ресурс Business Media со ссылкой на консалтинговую кампанию Colliers Georgia. Рост по сравнению с 2024 годом составил $260 млн. При этом цены на жилье выросли год к году на 11,5%.

Всего в минувшем году в Батуми зафиксировано 17053 сделки с недвижимостью. Это на 2516 сделок (14,7%) больше, чем в предыдущем году. При этом на первичном рынке количество трансакций увеличилось на 75,2%, на вторичном рынке — на 18,2%.

Глава отдела данных Colliers Georgia Лео Чикава сообщил, что основной причиной роста числа сделок стала активность иностранных покупателей, в том числе из России. По словам господина Чикавы, «активнее других на батумском рынке жилья граждане России, Украины и Израиля». И если раньше иностранцы чаще покупали недвижимость на первичном рынке, то в 2025 году зафиксирован «значительный рост интереса к вторичному рынку».

В 2022–2023 годах, после начала специальной военной операции на Украине и особенно после объявления в РФ частичной мобилизации резервистов, в Батуми произошел «взрывной рост» числа покупок квартир россиянами. За эти два года граждане РФ купили в Батуми более 11,5 тыс. квартир. Но в 2024 году, по мере уменьшения потока релокантов и возвращения части россиян на родину, число сделок по батумской недвижимости с участием граждан РФ упало до 3 тыс., однако, в 2025 году вновь превысило 6 тыс. квартир.

В декабре минувшего года в Батуми зафиксированы рекордные 1,83 тыс. сделок с жилой недвижимостью. Это на 42% больше по сравнению с декабрем 2024 года. Средняя цена квадратного метра в новостройках Батуми в декабре 2025 года выросла на 15,4% и достигла $1231.

