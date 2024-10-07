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Коммерсантъ FM
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Патриа — наш рулевой

У российских граждан упал спрос на зарубежную недвижимость

Ограниченный платежеспособный спрос, сложности с переводами за границу и завершение периода эмоциональных сделок привели к сокращению спроса российских покупателей на зарубежную недвижимость в третьем квартале на 25–40% год к году. Оставшиеся покупатели фокусируются на инвестициях в небольшие объекты в Таиланде и Индонезии, в то время как Турция и ОАЭ теряют популярность.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество запросов из России на покупку зарубежной недвижимости в третьем квартале сократилось на 40% год к году, всех русскоязычных (в частности, из других стран.— “Ъ”) — на 25%, подсчитали в сервисе по подбору объектов Prian.ru. Негативный тренд фиксируют и в брокерской компании Tranio: в январе—сентябре объем русскоязычного спроса снизился на 8,2% год к году. В NF Group говорят о снижении числа сделок, но цифр не приводят. В Nevestate тоже отмечают отрицательную динамику.

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин считает, что спрос на зарубежную недвижимость слабеет из-за геополитической напряженности и нестабильности рубля.

В валюте медианный бюджет сделок с активами за рубежом остался неизменным, составляя, по данным Tranio, €300 тыс. (см. таблицу). Управляющий директор RAD Holiday Homes Rental Маргарита Назарова обращает внимание на ограниченный платежеспособный спрос и сложности с переводами в зарубежные банки. В 2022–2023 годах многие в панике стремились инвестировать в понятные активы за рубежом, часть клиентов решала задачи по получению документов или открытию счетов, напоминает сооснователь Tranio Михаил Буланов. Сейчас у большинства эти потребности закрыты.

Медианные бюджеты россиян при покупке зарубежной недвижимости в популярных странах в третьем квартале 2024 года

Страна Средний размер сделки (€ тыс.) Динамика год к году (%)
Италия 850 7
Испания 525 8
Франция 489 9
Кипр 300 -14
Турция 293 -6
Греция 285 14
ОАЭ 272 -27
Чехия 250 -1
Индонезия 191 -33
Грузия 114 -1
Таиланд 113 -25

Источник: данные Tranio.

Согласно Tranio, в 2023 году получение ВНЖ или статуса резидента было основной целью 28% сделок, в этом году — 19%. Доля покупок недвижимости для последующей сдачи в аренду, напротив, выросла за год с 28% до 37%. Многие стремятся сформировать пул арендных апартаментов, говорит директор департамента зарубежной недвижимости NF Group Анна Ларина.

Наиболее востребованным направлением у клиентов из России, согласно Prian.ru, в третьем квартале осталась Турция. Но спрос на нее год к году сократился в два раза.

По данным Turkstat, в июле—августе держатели российских паспортов купили в стране 866 объектов жилой недвижимости, на 42,5% меньше, чем годом ранее. Спрос на ОАЭ, второе по популярности направление, год к году снизился на треть, отмечают в Prian.ru. Основатель Nevestate Екатерина Никитина считает, что в случае Турции покупателей пугает экономическая нестабильность в стране, которая будет способствовать охлаждению и в дальнейшем.

Часть турецкого спроса, по мнению господина Буланова, переориентировалось на Юго-Восточную Азию. Интерес к недвижимости в Таиланде, согласно Tranio, в июле—сентябре вырос на 47% год к году, хотя средний чек сократился на 25%, до €113 тыс. Инвесторы, рассчитывая на рост турпотока, ориентируются на небольшие студии для перепродажи или сдачи в аренду, поясняют аналитики. Другим популярным направлением в регионе госпожа Ларина называет Индонезию, в частности Бали.

Перераспределение происходит и на Ближнем Востоке.

В Tranio отмечают, что интерес к недвижимости в Омане в третьем квартале увеличится на 77% год к году: сейчас это второе по популярности направление в регионе Персидского залива после ОАЭ. Екатерина Никитина считает, что на 20% год к году также выросло количество сделок в Бахрейне.

Какие локации на российском побережье перспективны для инвестиций в недвижимость

Среди европейских направлений стабильный спрос, по оценкам Prian.ru, демонстрирует Черногория, став третьей по числу запросов. Остальные страны региона показали сокращение на 20–60% за год, говорит господин Березин. Сделки с недвижимостью в Европе, по его мнению, заключают в основном выходцы из России, уже проживающие за рубежом. Аналитики Tranio считают, что из негативной картины выбивается и Кипр: русскоязычный спрос растет за счет релокации компаний.

Филипп Березин не исключает, что в четвертом квартале спрос на зарубежную недвижимость стабилизируется. В прошлом году падение активности началось осенью, скажется эффект низкой базы, рассуждает он. Хотя эксперт не исключает, что геополитические события, как позитивные, так и негативные, могут подстегнуть интерес. Михаил Буланов рассчитывает на стабильный спрос: зарубежная недвижимость сейчас выступает форматом инвестиций, альтернатив которому не так много.

Александра Мерцалова

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