ВНЖ в Грузии проводят переоценку

Россияне массово пытаются успеть закрыть сделки с недвижимостью в Батуми. С 1 марта Грузия повышает сразу на 50% порог инвестиций для получения краткосрочного ВНЖ. Для временной карты резидента теперь нужно потратить на жилье минимум $150 тыс. Что можно купить в Грузии за эти деньги? И какую доходность обещает студия в Батуми? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

В Грузии действует порядка 12 категорий ВНЖ, и две из них касаются недвижимости. «Инвестиционный» вид на жительство дают сразу на пять лет, потом меняют на бессрочный. Для этого в экономику страны нужно вложить $300 тыc. или купить жилье дороже этой суммы. Через 10 лет обещают грузинский паспорт и безвизовый въезд в Европу. Но двойное гражданство в стране запрещено.

Иностранцы заходят на рынок недвижимости с меньшими чеками. Большая часть сделок среди россиян приходится на жилье до $150 тыс. С 1 марта это минимальный ценовой порог для получения ВНЖ сроком на год. С таким резидентством можно подать документы на шенген в местные консульства других государств и не выезжать из страны раз в год, чтобы обнулить срок пребывания. Граждане РФ могут находиться на территории Грузии без визы в течение 12 месяцев.

По разным данным, сейчас здесь проживают около 100 тыс. россиян, но только четверть из них считаются резидентами. Многих интересует даже не паспорт, а инвестиционная доходность от недвижимости, рассказал собственный корреспондент “Ъ” в Тбилиси Георгий Двали:

«С 2023 года граждане России купили в Грузии около 12 тыс. квартир. Особенным спросом пользуются новостройки в Батуми, а также в Тбилиси. Так, в 2025-м в Батуми зафиксировано более 17 тыс. сделок с недвижимостью на общую сумму около $1 млрд. Глава отдела данных Colliers Georgia Лео Чикава сообщил, что основной причиной роста числа сделок стала активность иностранных покупателей, и в первую очередь, из РФ».

На этом фоне растут и цены на курортную недвижимость Грузии. Батумские новостройки за год подорожали на 15%. Средняя цена квадратного метра в январе составила $1,23 тыс. (94 тыс. руб.) за квартиру с видом на море. В российской столице для сравнения — средняя стоимость «квадрата» в новостройке — 400 тыс. руб., в границах «старой Москвы» — 800 тыс. руб. Инвесторы из РФ меняют тактику и активно смотрят на Грузию, повышая чеки, заметила брокер по зарубежной недвижимости агентства Barnes International Moscow Екатерина Руснак:

«Многие игроки диверсифицируют свой капитал и эту страну, спросом чаще всего пользуется Батуми. Квартира без ремонта в новостройке здесь обойдется в плюс-минус $50 тыс. Это будет 100 "квадратов" на старте продаж. Если говорить про готовую недвижимость в этом бюджете, то средняя площадь составит 60-70 "квадратов". Кроме того, Emaar, один из ведущих государственных застройщиков в ОАЭ, инвестировал $10 млрд в Грузию».

Московская квартира обещает доходность не больше 5% в год, а вот объект в Батуми, как утверждают опрошенные “Ъ FM” брокеры, может приносить 12%, особенно в летний период. Грузию в прошлом году посетили более 1,5 млн российских туристов, на 11% больше, чем в 2024-м. Часть из них летали на сделки. При покупке жилья в обмен на ВНЖ закон позволяет купить не один, а несколько объектов, пояснил эксперт проекта TravelAsk по регистрации бизнеса и получения ВНЖ в Грузии Вадим Колобов:

«Некоторые релоканты покупают две студии: одну сдают в аренду, а во второй проживают сами. Это дает возможность получать ВНЖ и дополнительный доход.

Если в 2021 году такая студия была доступна за $30 тыс., то сейчас ценник стартует от $55 тыс. Также для граждан РФ выдают ипотечное кредитование под 12% или 16%. Можно также либо официально работать на территории Грузии, либо иметь бизнес. Например, многие айтишники регистрируются как индивидуальные предприниматели».

В Грузии нет налога на покупку недвижимости. Для сравнения — в Дубае пошлина за передачу прав собственности составляет 4% от стоимости объекта. Но при перепродаже жилья в Батуми, например, если срок владения составляет меньше двух лет, государству придется вернуть 5% от стоимости квартиры и 18% — за апартаменты. Таким образом власти сдерживают спекуляции на рынке недвижимости.

Аэлита Курмукова