В мае продажи недвижимости в Дубае упали на 19%

Война в Иране сильно отразилась на продаже недвижимости в Дубае, сообщает The Guardian. По подсчетам местной консалтинговой компании ValuStrat, в мае продажи в этом эмирате упали на 19% в сравнении с тем же периодом 2025 года. В апреле продажи снизились, но лишь на 4% год к году. «На рынке готового жилья такого снижения, как в мае, не наблюдалось с начала пандемии COVID-19»,— заявил директор по исследованиям рынка недвижимости ValuStrat Хайдер Туайма.

По подсчетам аналитической компании Reidin, в мае в Дубае была продана недвижимость на 22,5 млрд дирхамов ($6,1 млрд) — на 42% меньше, чем в апреле. The Guardian также пишет, что цены на многие виллы и объекты недвижимости класса люкс с начала войны в Иране упали на десятки миллионов долларов. По оценке местного специалиста по торговле люксовой недвижимостью Ясина Валимуллы, многие объекты подешевели на 20–25%.

Дубай давно является одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире. По данным компании Knight Frank, к концу 2025 года там было куплено рекордное число объектов недвижимости стоимостью более $10 млн — 9050 против 6577 в Нью-Йорке и 3089 в Лондоне. Теперь господин Валимулла ожидает снижения спроса и связанной с этим коррекции цен на этом рынке: «Покупатели из Западной Европы сейчас менее охотно приобретают недвижимость. Думаю, они хотят подождать год, а может и два. Все зависит от того, как будут развиваться события».

Яна Рождественская