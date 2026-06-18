В мае продажи недвижимости в Дубае упали на 19%
Война в Иране сильно отразилась на продаже недвижимости в Дубае, сообщает The Guardian. По подсчетам местной консалтинговой компании ValuStrat, в мае продажи в этом эмирате упали на 19% в сравнении с тем же периодом 2025 года. В апреле продажи снизились, но лишь на 4% год к году. «На рынке готового жилья такого снижения, как в мае, не наблюдалось с начала пандемии COVID-19»,— заявил директор по исследованиям рынка недвижимости ValuStrat Хайдер Туайма.
По подсчетам аналитической компании Reidin, в мае в Дубае была продана недвижимость на 22,5 млрд дирхамов ($6,1 млрд) — на 42% меньше, чем в апреле. The Guardian также пишет, что цены на многие виллы и объекты недвижимости класса люкс с начала войны в Иране упали на десятки миллионов долларов. По оценке местного специалиста по торговле люксовой недвижимостью Ясина Валимуллы, многие объекты подешевели на 20–25%.
Дубай давно является одним из самых дорогих рынков недвижимости в мире. По данным компании Knight Frank, к концу 2025 года там было куплено рекордное число объектов недвижимости стоимостью более $10 млн — 9050 против 6577 в Нью-Йорке и 3089 в Лондоне. Теперь господин Валимулла ожидает снижения спроса и связанной с этим коррекции цен на этом рынке: «Покупатели из Западной Европы сейчас менее охотно приобретают недвижимость. Думаю, они хотят подождать год, а может и два. Все зависит от того, как будут развиваться события».
Падение продаж недвижимости в Дубае на 19% в мае 2026 года, как сообщает The Guardian, произошло на фоне ранее зафиксированного оттока инвесторов из ближневосточного региона. Еще в марте 2026 года отмечалось сокращение запросов на покупку недвижимости в странах Ближнего Востока со стороны граждан России вдвое год к году, а также снижение объема транзакций в Дубае. Это снижение связывали с началом военной операции США и Израиля против Ирана, что спровоцировало обстрелы иранской стороной объектов в регионе, в том числе американских баз в ОАЭ, Бахрейне, Катаре, Иордании, Кувейте. В период с января по март 2026 года на жилом рынке Дубая было совершено около 47 тыс. транзакций, что на 13% меньше, чем в конце 2025 года.
Военный конфликт существенно повлиял на турпоток и бизнес в Дубае: выручка отелей и ресторанов в марте 2026 года упала на 60-80%, что даже превысило показатели снижения во время пандемии COVID-19. Некоторые авиакомпании, например, Flydubai, в июне 2025 года отменяли рейсы в Дубай после ударов по Ирану, что также могло сказаться на притоке иностранных покупателей. При этом власти Дубая пытались поддержать интерес к рынку, отменив в начале мая 2026 года минимальный порог инвестиций в недвижимость для получения вида на жительство.
Дубайский рынок недвижимости традиционно очень зависим от зарубежных покупателей и характеризуется значительной волатильностью. Например, с апреля 2018 по апрель 2020 года цены на жилье в Дубае снизились на 18%. Однако, ранее, в период 2021-2024 годов, рынок пережил интенсивный рост, а в 2025 году был отмечен рекордный объем сделок с недвижимостью стоимостью свыше $10 млн. До текущей ситуации в Дубае отмечался растущий спрос на недвижимость со стороны российских инвесторов, особенно на коммерческую, и власти ОАЭ рассматривали меры по восстановлению отношений с Ираном, включая разморозку активов, в обмен на прекращение прямых атак, что потенциально могло бы стабилизировать ситуацию в регионе.