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17 ноября, воскресенье
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Главные новости к утру 17 ноября
15/11
Власти хотят привлечь инвесторов для 12 заброшенных усадеб в Черноземье
15/11
«Военторг» хочет отсудить у воронежской Военно-воздушной академии часть столовой
15/11
«Лимак» может построить в Воронежской области хлебобулочный завод за 1 млрд рублей
15/11
Производство по делу об отзыве лицензии у Аннинского спиртзавода приостановлено
15/11
Липецкий «Лакигрейн» признан банкротом
15/11
Курские регоператоры по обращению с отходами рискуют обанкротиться
15/11
В Липецкой области утвердили «стандарт питейных заведений»
15/11
Тамбовские власти рассчитывают на рекордное поголовье свиней в 2019 году
15/11
В ДТП в Курской области погибло два человека
15/11
В Воронежской области за три года создали 30 тыс. рабочих мест
14/11
В Воронеже завершено расследование дела о мошенничестве экс-сотрудника облпрокуратуры
14/11
ФНС не удалось добиться запрета сделок «Моршанскхиммаша» с третьими лицами
14/11
Регионы Черноземья перестали сокращать госдолг
14/11
В Воронежской области открылось производство шампиньонов за 2,5 млрд рублей
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(обновлено: 14.11.2019)
Новости Банка ВТБ
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1
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Чистая прибыль ГК ВТБ Лизинг выросла до 7,6 млрд рублей
Объем продаж ОФЗ-н в ВТБ превысил 1 млрд рублей
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ВТБ и Сбербанк выдадут кредит в размере 41,5 млрд руб для строительства крупнейшего в России технологичного бизнес-парка класса «А»
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия