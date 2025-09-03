ВТБ улучшил условия по переводам в Китай для розничных клиентов

ВТБ уменьшил комиссии на переводы по реквизитам в Китай для розничных клиентов и снизил безналичный курс покупки юаня. Об этом в рамках ВЭФ-2025 рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

Для пользователей ВТБ Онлайн комиссия за переводы по реквизитам в валюте снижена на 0,5 п.п. и составляет 2% от суммы транзакции. Дополнительно клиенты получают улучшенный курс обмена, что делает более выгодными условия для безналичных переводов. Сервис трансграничных переводов в ВТБ позволяет напрямую оплачивать товары и услуги без посредников — что особенно востребовано автовладельцами, жителями Китая, проживающими в России, или у россиян, находящихся в Китае.

По данным ВТБ, 80% средств клиенты направляют на покупку автомобилей, 10% — на личные счета в Китае. Остальные 10% приходятся на оплату товаров личного пользования, пополнение брокерских счетов или участие в выставках и конференциях. Сегодня клиенты ВТБ также могут переводить в Китай по номеру телефона на популярные местные электронные кошельки.

«Мы понимаем, как важна сегодня простота и скорость международных переводов для наших клиентов — будь то покупка автомобиля, оплата услуг или планирование торговых отношений. Снижение комиссии и улучшение курса юаня — это наш вклад в то, чтобы сделать эти операции максимально выгодными и удобными. Мы стремимся не просто предоставлять финансовые продукты, а строить доверительные отношения с каждым клиентом, обеспечивая безопасность, прозрачность и комфорт в любых финансовых вопросах», — отметил Александр Пахомов.

Сегодня розничным клиентам ВТБ доступны более 150 зарубежных направлений. В зависимости от стран переводы можно совершить по номеру телефона или карты, по банковским реквизитам, а также с выдачей наличными.