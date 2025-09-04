ВТБ привлек в проекты государственно-частного партнерства более триллиона рублей

Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП, в том числе на развитие социальной инфраструктуры России. Об этом в ходе ВЭФ-2025 заявил член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.



«Партнерство государства и частного капитала успешно продвигается – ВТБ уже привлек более триллиона рублей в проекты ГЧП. И социальная инфраструктура с точки зрения проекта и возможности его структурирования и привлечения финансирования ничем не отличается от дорожной или аэропортовой. Здесь важно понимать, что может быть источниками погашения, что можно с точки зрения коммерциализировать. Это новый тренд, и мы видим большой спрос со стороны государства на развитие такого рода проектов», – сказал Виталий Сергейчук.

Он добавил, что у Дальнего Востока есть все шансы занять лидирующее место по развитию научного потенциала. «Регион занимает второе место в стране по строительству и развитию университетских кампусов. А это площадка для дальнейшего развития в регионах и даже нескольких отраслях научно-технического потенциала. Мы видим это и на примере Дальневосточного университета, и на примере проектов, в которых мы принимаем участие в рамках концессии. Например, строительство Челябинского кампуса, где уже расписаны все площади между компаниями и научными институтами по прикладным лабораториям и местам», – отметил Сергейчук.