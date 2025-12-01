До 50% чистой прибыли может направить на дивиденды ВТБ

По итогам 2025 года группа ВТБ планирует выплатить дивиденды в размере от 25% до 50% чистой прибыли за 2025 год в зависимости от потребности в капитале, сообщил в преддверии форума «Россия зовет!» глава банка Андрей Костин в интервью агентству Reuters .

"Заплатим. Не знаю, 50% либо чуть меньше, но будем платить", - сказал Костин. При этом банкир уточнил, что пока топ-менеджмент не рассчитал, сколько дивидендов заплатит банк по итогам 2025 года.

"Высчитаем, сколько нам по капиталу надо, и не меньше четверти чистой прибыли заплатим. От четверти до половины будут дивиденды", - отметил Костин.

По его мнению, дивидендная доходность должна быть сопоставима с процентами по депозитам банков. "Рост акций сейчас ограничен геополитическими рисками. Рынок будет постоянно дергаться в зависимости от ежедневных новостей. Поэтому мы больше рассчитываем на повышение привлекательности акций с точки зрения дивидендной доходности", - сказал Костин.

По итогам 2025 года группа ВТБ рассчитывает получить чистую прибыль на уровне около 500 млрд рублей.

Ранее первый заместитель президента - председателя правления банка Дмитрий Пьянов на открытии инвестиционного форума "Россия зовет!" в Санкт-Петербурге заявлял, что банк рассматривает выплату дивидендов за 2025 год. Объем выплат будет определен в начале 2026 года.