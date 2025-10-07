ВТБ внедрит в свои сервисы разработанные совместно с учеными МГУ ИИ-модели

ВТБ совместно со учеными МГУ имени М.В. Ломоносова разработает модели-детекторы для сервисов банка на генеративном ИИ. Эти модели будут контролировать соблюдение этических норм в генерируемых ИИ-сервисами ответах, а также проверять ответы на предмет возможных ошибок, вымышленных данных и ссылок на несуществующие источники — так называемых галлюцинаций.

Помимо банка в совместном проекте участвуют Институт искусственного интеллекта МГУ имени М.В. Ломоносова и Исследовательский Центр в сфере искусственного интеллекта Университета. О проекте разработки ИИ-моделей рассказал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ в преддверии «Финополис-2025».

«В нашем совместном с МГУ проекте ведут работу ученые и специалисты разного профиля — математики, лингвисты, психологи, юристы, культурологи и др. — они вовлечены в разработку моделей искусственного интеллекта, которые мы сможем интегрировать во все каналы коммуникаций банка с клиентами, в которых используется генеративный искусственный интеллект. Мы рассчитываем, что это будет уникальный продукт, которого сегодня нет на рынке», — отметил Вадим Кулик.

По результатам совместного проекта ИИ-модели будут работать для перепроверки ответов больших языковых моделей (LLM), чтобы обеспечить еще более высокий уровень сервиса банка ВТБ. Их уникальность будет заключаться в том, что модели при взаимодействии с клиентом банка будут учитывать культурный код россиян, законодательство, специфику общения с клиентами, внутренние правила работы ВТБ, юридические и ряд этических аспектов и др.

По словам Вадима Кулика, на российском рынке сегодня используются решения двух типов. Это или готовые модули крупных российских разработчиков, или зарубежные решения на базе открытого исходного кода. «Все они не могут в полной мере удовлетворить интересам банка. Первые — потому что не учитывают специфику работы ВТБ, внутренние правила работы банка, ряд аспектов взаимодействия с определенными категориями клиентов. А вторые — не учитывают культурный код россиян, духовно-нравственные ценности и др. Все это крайне важно для нас, поэтому мы решили пойти по пути эксклюзивной разработки решения», — отметил Вадим Кулик.

Ученые и специалисты МГУ сфокусируются на формировании дата-сетов — массивов данных, на которых будут работать модели, а также на обучении и тестировании моделей, их настройку под конкретные задачи и интеграцию модели в сервисы банка. На первых этапах работы уже проведены десятки интервью со специалистами различных подразделений банка, которые так или иначе принимают участие во взаимодействии с клиентами. Интервьюируемыми стали как руководители розничных подразделений ВТБ, так и дивизионы по разработке чат-ботов, цифровых ассистентов и др.

Постепенное внедрение обновленных решений ВТБ на базе разработанных совместно с Институтом ИИ МГУ и Центром ИИ МГУ моделей планируется с 2026 года.