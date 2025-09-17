Спрос на акции дополнительного выпуска ВТБ превысил установленный объем размещения

Банк ВТБ (далее – «Эмитент», «Банк») сообщает о статусе предварительного сбора заявок инвесторов в рамках Размещения (далее – «Размещение» или «SPO») дополнительного выпуска обыкновенных акций (далее – «Акции») на Московской бирже.

На текущий момент общий спрос инвесторов на акции дополнительного выпуска превысил установленный объем Размещения.

Прием заявок инвесторов продолжается. Биржевая книга заявок открыта до 15:00 18 сентября 2025 года, при этом брокеры могут самостоятельно установить более ранние сроки завершения сбора заявок для своих клиентов.

Цена Размещения будет установлена Наблюдательным советом Эмитента не позднее 19 сентября 2025 года.

Индикативный объем размещения по открытой подписке составляет до 1 169 166 845 Акций. Общий объем SPO с учетом размещаемых в рамках преимущественного права Акций составляет до 1 264 000 000 Акций.

Все привлеченные в рамках SPO средства поступят Эмитенту. Эмитент планирует использовать средства, привлеченные в ходе SPO, на общие корпоративные цели. Размещение Акций позволит увеличить нормативы достаточности капитала Банка и Группы*.

Ожидается, что торги Акциями начнутся на Бирже в течение дня, 19 сентября 2025 года. Существующие обыкновенные акции Эмитента допущены к торгам на Бирже и включены в Первый уровень котировального списка. В момент размещения выпуски обыкновенных акций Эмитента будут объединены, то есть размещаемые Акции будут автоматически допущены к листингу и торгам на Бирже.

Эмитент не планирует публично предлагать обыкновенные акции Банка в течение 180 дней после даты объявления цены размещения Акций (lock-up).

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, являющийся одним из лидеров рынка финансовых услуг России.

По итогам 2024 г. активы Группы увеличились на 22,8% и составили порядка 36,1 трлн рублей, в том числе благодаря росту кредитного портфеля.

За 2024 г. Группа заработала рекордные 551,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась год к году на 27,6%. Группа укрепила свои позиции по рентабельности, продемонстрировав возврат на капитал по итогам года на уровне 22,9% (по сравнению с 22,3% в 2023 году).

По итогам 2024 г. Группа выплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за год общим объемом около 276 млрд руб.