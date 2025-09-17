Спрос на акции дополнительного выпуска ВТБ превысил установленный объем размещения
прием заявок инвесторов продолжается
Банк ВТБ (далее – «Эмитент», «Банк») сообщает о статусе предварительного сбора заявок инвесторов в рамках Размещения (далее – «Размещение» или «SPO») дополнительного выпуска обыкновенных акций (далее – «Акции») на Московской бирже.
- На текущий момент общий спрос инвесторов на акции дополнительного выпуска превысил установленный объем Размещения.
- Прием заявок инвесторов продолжается. Биржевая книга заявок открыта до 15:00 18 сентября 2025 года, при этом брокеры могут самостоятельно установить более ранние сроки завершения сбора заявок для своих клиентов.
- Цена Размещения будет установлена Наблюдательным советом Эмитента не позднее 19 сентября 2025 года.
- Индикативный объем размещения по открытой подписке составляет до 1 169 166 845 Акций. Общий объем SPO с учетом размещаемых в рамках преимущественного права Акций составляет до 1 264 000 000 Акций.
- Все привлеченные в рамках SPO средства поступят Эмитенту. Эмитент планирует использовать средства, привлеченные в ходе SPO, на общие корпоративные цели. Размещение Акций позволит увеличить нормативы достаточности капитала Банка и Группы*.
- Ожидается, что торги Акциями начнутся на Бирже в течение дня, 19 сентября 2025 года. Существующие обыкновенные акции Эмитента допущены к торгам на Бирже и включены в Первый уровень котировального списка. В момент размещения выпуски обыкновенных акций Эмитента будут объединены, то есть размещаемые Акции будут автоматически допущены к листингу и торгам на Бирже.
- Эмитент не планирует публично предлагать обыкновенные акции Банка в течение 180 дней после даты объявления цены размещения Акций (lock-up).
Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, являющийся одним из лидеров рынка финансовых услуг России.
По итогам 2024 г. активы Группы увеличились на 22,8% и составили порядка 36,1 трлн рублей, в том числе благодаря росту кредитного портфеля.
За 2024 г. Группа заработала рекордные 551,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась год к году на 27,6%. Группа укрепила свои позиции по рентабельности, продемонстрировав возврат на капитал по итогам года на уровне 22,9% (по сравнению с 22,3% в 2023 году).
По итогам 2024 г. Группа выплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за год общим объемом около 276 млрд руб.
*Здесь и далее под «Группой» понимаются Банк ВТБ (ПАО) и иные организации, совместно определяемые в качестве группы в соответствии с Международными стандартами финансовои отчетности.