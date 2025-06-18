В ВТБ рассказали, какие сервисы ценят в других банках

ВТБ при присоединении банков ориентируется на сохранение их уникальных сервисов, сообщил в интервью РИА «Новости» первый зампред банка Дмитрий Пьянов. По его словам, компетенции и опыт позволяют реализовывать сложнейшие сделки.

«Технологическая жемчужина РНКБ - цифровая экосистема, которая расширяет функционал банковской карты на небанковские сервисы. То есть карточка РНКБ – это больше, чем средства платежа. Эти четыре основы цифровой экосистемы РНКБ, действующие в Крыму и Севастополе, уникальны, и нам было очень важно, чтобы сервисы этой цифровой экосистемы не были утрачены, чтобы они стали прообразом для нашей цифровой фабрики подобных сервисов», - привел топ-менеджер пример одного из таких уникальных сервисов.

Одной из особенностей присоединения «Почта банка» является нахождение модели «ВТБ на Почте» и того, какие выгоды несут отделения и «окна» для клиентов.

Говоря о банковском сектор, Дмитрий Пьянов отметил, что мелким банкам становится сложнее конкурировать.

«В России более трехсот банков – с моей точки зрения, это больше, чем нужно. В последние годы для успешной конкуренции работает правило «трех Б» - большой ИТ-бюджет, большой рекламный бюджет, большой масштаб с точки зрения клиентской базы. Поэтому естественный способ роста эффективности банков – это увеличение их масштаба», - сказал он.

Вместе с тем в целом банковская система чувствует себя неплохо. Центральный банк в актуальном прогнозе ожидает от 3 до 3,5 трлн рублей прибыли банковского сектора по итогам этого года против рекордных 3,8 триллиона в прошлом году.

«Если учитывать последнее решение совета директоров Банка России по ставке и проецировать нашу динамику – а мы представляем около 20% сектора, - результат будет процентов на 10 ниже рекорда, в районе 3,5 триллиона. Если снижение ставки продолжится, то показатель может приблизиться к рекорду постсанкционного периода», - указал Пьянов.

В 2024 году группа ВТБ получила более 551 млрд чистой прибыли, прогноз на этот год – около 430 млрд рублей. Но он может быть повышен до примерно 500 млрд, сообщил Пьянов изданию РБК.