В ВТБ констатировали потерю эксклюзивности графических процессоров NVIDIA

Американские графические процессоры NVIDIA (GPU), необходимые для развития инфраструктуры решений искусственного интеллекта, перестали быть "абсолютно эксклюзивным" продуктом - китайские аналоги сегодня демонстрируют сопоставимые показатели при тестировании, заявил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ, на сессии форума Kazan Digital Week.

"Мы видим, что NVIDIA уже перестала быть чем-то абсолютно эксклюзивным", - отметил Сергей Безбогов на партнерской сессии "Инфраструктурный суверенитет: путь от импортозамещения к импортоопережению" форума. "Сопоставимые показатели, включая совместимость с ранее внедренными в инфраструктуру решениями, показывают процессоры китайских производителей", - добавил топ-менеджер, не назвав конкретные бренды.

"Поэтому мы пока не видим никаких альтернатив, кроме как работы с китайскими производителями, движемся в этом направлении", - резюмировал Безбогов.

ВТБ придерживается стратегии технологического суверенитета, в том числе в области ИИ. Он подразумевает и диверсификацию наших кластеров GPU карт. Банк оптимистично смотрит на NVIDIA-free GPU-технологии. Они способны обеспечить существенно большую прозрачность технологического стека и имеют потенциал снижения общей стоимости владения ИИ-технологиями.