«Насколько больше — расскажем по традиции в начале января»,— сказал господин Соколов (цитата по ТАСС). Изначально компания планировала произвести за год 400 тыс. машин, но затем несколько раз меняла план в зависимости от положения на рынке. АвтоВАЗ рассчитывал на продажи в России 1,5 млн новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта за 2026 год. Теперь ожидается около 1,4 млн — примерно столько же, сколько годом ранее.