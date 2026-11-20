Глава АвтоВАЗа: объем выпуска Lada в 2026 году превысит показатели годом ранее
АвтоВАЗ завершит 2026 год с большим количеством выпущенных автомобилей Lada, чем 2025-й, сообщил глава компании Максим Соколов на транспортной неделе. По его словам, план на декабрь уже известен.
«Насколько больше — расскажем по традиции в начале января»,— сказал господин Соколов (цитата по ТАСС). Изначально компания планировала произвести за год 400 тыс. машин, но затем несколько раз меняла план в зависимости от положения на рынке. АвтоВАЗ рассчитывал на продажи в России 1,5 млн новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта за 2026 год. Теперь ожидается около 1,4 млн — примерно столько же, сколько годом ранее.
План выпуска на 2027 год совет директоров АвтоВАЗа утвердит в середине декабря, добавил Максим Соколов. Он допустил, что компания сможет приблизиться к первоначально намеченному на 2026 год объему производства. Это возможно, если на автомобильном рынке не произойдет резких изменений, пояснил он.