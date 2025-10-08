Клиенты ВТБ смогут принимать оплату по ладони

ВТБ совместно с Центром биометрических технологий представил новое технологичное решение, которое позволяет принимать оплату товаров при аутентификации пользователя по рисунку вен ладони. Презентация нового устройства и сценария оплаты прошла на «Финополис-2025».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Банка ВТБ Фото: пресс-служба Банка ВТБ

С помощью инновационного терминала у предпринимателей в будущем появится возможность внедрить новый способ оплаты – клиенту достаточно поднести ладонь к специальному экрану-сканеру. ИК-датчик считывает рисунок сосудов, распознает покупателя и находит привязанный к аккаунту платежный инструмент.

Распознавание по ладони может стать популярной альтернативой другим набирающим популярность биометрическим методам оплаты. Рисунок ладони является надежным идентификатором пользователя, а также более легок в сканировании – в ряде случаев это проще и быстрее, чем встать напротив камеры терминала, который считывает оплату «по лицу». Такой сканер можно разместить в любом удобном месте и под любым углом.

«Технология идентификации человека по ладони уже работает в других странах, например, в Китае. Современные платежные решения все дальше уводят от необходимости постоянно иметь при себе не только наличные или карту, но и смартфон или другие устройства. Аутентификация по биометрическим данным позволяет совершать оплату буквально на ходу: в транспорте или в кофейне. Новый сценарий приема оплаты по ладони – еще один шаг в развитии рынка платежей и биоэквайринга, в повышении удобства и скорости обслуживания в самых разных сферах торговли и услуг», – отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

«Кровеносные сосуды поглощают ИК-излучение больше, чем окружающие их ткани, поэтому они выглядят более темными на полученном при помощи ИК-датчиков изображении. Это осложняет копирование данных при помощи фотографирования ладони пользователя или генерации изображения при помощи нейросетей, что повышает безопасность решения для пользователей», – пояснил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока - старший вице-президент ВТБ.

Планируется, что в будущем ладонь будет добавлена в список согласованных модальностей, которые можно будет зарегистрировать централизованно вместе с изображением лица или образцом голоса. Покупатель сможет самостоятельно выбрать способ аутентификации или идентификации при проведении платежа или проверке возраста. При принятии изменений в ряд нормативных актов исходные образцы рисунка вен будут храниться в Единой биометрической системе (ЕБС), а для биоэквайринга будет использоваться существующая инфраструктура коммерческой биометрической системы (КБС) ВТБ. Это обеспечит безопасное использование и применение ладони в биометрических сервисах.

ВТБ предъявляет повышенные требования к безопасности хранения биометрических данных, к которой наряду с данными о лице клиента относится и информация для считывания данных «по ладони». Это предусматривает действующее законодательство и внутренние правила банка по работе с такой информацией.

Решение российской компании «Центр корпоративных технологий» было пропилотировано на площадке Акселератора ВТБ в третьем квартале 2025 года.