ВТБ: кредитный портфель инфраструктурных проектов СМБ увеличился на 7% с начала года

Кредитный портфель инфраструктурных проектов малого и среднего бизнеса ВТБ увеличился на 7%, до 92 млрд рублей с начала года. Об этом в рамках ВЭФ-2025 заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.

ВТБ продолжает укреплять позиции в финансировании среднего и малого бизнеса, реализующего инфраструктурные проекты. Дальний Восток входит в ТОП основных регионов по выдачам, в частности на предприятия Амурской области приходится основной объем предоставленных средств. Кредитный портфель инфраструктурных проектов на Дальнем Востоке вырос на 30% с начала года.

Речь идет о проектах в сфере логистики, строительства, энергетики и цифровых решений, которые обеспечивают развитие региональной экономики.

«Дальний Восток — один из ключевых регионов для развития инфраструктуры, именно здесь наиболее высокий спрос на долгосрочные заемные ресурсы. Рост портфеля ВТБ отражает реальные потребности бизнеса в инструментах финансирования и подтверждает, что предприниматели активно используют банковские возможности для запуска и масштабирования проектов. Мы видим значительный потенциал в этом сегменте и готовы поддерживать клиентов, обеспечивая устойчивое развитие регионов», — отметил Руслан Еременко.