По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», за десять месяцев 2026 года спрос на размещение в Китае увеличился на 41% относительно аналогичного периода в прошлом году. Самостоятельные путешественники чаще всего выбирают экскурсионные направления, прежде всего Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. На Хайнань, ориентированный на пляжный отдых, приходится около 5% всех бронирований в этом сегменте. Наиболее заметную динамику демонстрирует Санья: число бронирований в городе за год удвоилось. Спрос на Чэнду вырос на 75%, на Шанхай — на 49%, на Пекин и Гуанчжоу — на 35%.