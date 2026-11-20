Китай без границ
Как меняется география поездок в Поднебесную
Главным результатом введения безвизового режима в Китай стал не только рост поездок, но и расширение географии туров. Россияне по-прежнему часто выбирают пляжный отдых, однако все чаще включают в маршруты Пекин, Шанхай и другие города материковой части страны. Как меняются спрос, стоимость путешествий и предпочтения туристов, разбирался «Ъ-Review».
За девять месяцев 2026 года в Китай выехали 2,76 млн россиян — на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных российских пограничных служб. «Если же не учитывать приграничные наземные поездки, большая часть из которых не является туризмом, то общий туристический поток из РФ в Китай на авиатранспорте составил по итогам трех кварталов 2026 года 1,66 млн визитов, что дает похожий прирост — плюс 60,6% по сравнению с тем же периодом 2025 года»,— уточнили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Одним из главных факторов роста стала отмена визового режима, вступившая в силу 15 сентября 2025 года.
При этом важно уточнить, что на Хайнане, особенно популярном у российских туристов, безвизовый режим действовал и раньше.
По данным Onlinetours, за год действия безвизового режима спрос на Китай вырос в 2,6 раза, а на материковый Китай без учета Хайнаня — почти в 14 раз. В туроператоре BSI Group рассказали, что продажи туров в Китай в 2026 году выросли более чем втрое.
Увеличилось и количество авиаперелетов. По данным сервиса поиска авиабилетов Aviasales, за год число поисковых запросов на перелеты из России в Китай почти удвоилось, а количество оплаченных бронирований авиабилетов выросло на 63%. Этому способствовало и расширение полетных программ. «За последние 12 месяцев появилось почти полтора десятка новых маршрутов из регионов РФ в города Китая»,— говорят в Aviasales.
По словам коммерческого директора BSI Group Максима Пашкова, сегодня можно купить билеты в Китай таких авиакомпаний, как Air China, Hainan Airlines, China Eastern, Shenzhen Airlines, China Southern, Sichuan Airlines. «Добавим к этому рейсы отечественных авиакомпаний “Аэрофлот”, S7, “Уральские авиалинии”, “ИрАэро”, “Аврора” и “Якутия”. В итоге переизбыток авиаперевозки делает билеты в Поднебесную одними из самых дешевых в Азию»,— отмечает он.
В Aviasales лидерами по количеству авиабронирований называют Шанхай и Пекин: на каждый город приходится около четверти всех бронирований — 25,5% и 25,2% соответственно. Далее следуют Гуанчжоу (15,5%), Санья (5,7%), Чэнду (4,3%), Харбин (3,8%) и Шэньчжэнь (3,6%). При этом Китай для российских путешественников — это не только конечный пункт поездки, но и транзитный узел для дальнейших перелетов в Таиланд, Вьетнам и Индонезию.
По данным сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», за десять месяцев 2026 года спрос на размещение в Китае увеличился на 41% относительно аналогичного периода в прошлом году. Самостоятельные путешественники чаще всего выбирают экскурсионные направления, прежде всего Шанхай, Пекин и Гуанчжоу. На Хайнань, ориентированный на пляжный отдых, приходится около 5% всех бронирований в этом сегменте. Наиболее заметную динамику демонстрирует Санья: число бронирований в городе за год удвоилось. Спрос на Чэнду вырос на 75%, на Шанхай — на 49%, на Пекин и Гуанчжоу — на 35%.
С пляжа на экскурсию
Основным направлением организованного пляжного отдыха для российских туристов остается остров Хайнань. По оценке АТОР, на него приходится 90–95% продаж туроператоров по Китаю. В BSI Group доля пляжного отдыха на острове составляет около 70% продаж компании по Китаю. По данным Onlinetours, в этом году на Хайнань и Санью приходится 93,6% бронирований.
При этом туроператоры отмечают рост интереса к комбинированным программам.
Хайнань все чаще объединяют с посещением Пекина или Шанхая: например, туристы проводят несколько дней в мегаполисе, а затем отправляются на море. По оценке участников рынка, такие комбинации составляют около 15–20% всех туров с отдыхом на Хайнане.
«Как самостоятельные значимые направления отдыха в Китае популярностью пользуются сити-туры в Пекин и Шанхай, экскурсионные туры с участием этих городов, а также с посещением “гор Аватара” (Чжанцзяцзе) или нацпарка с пандами в Чэнду. У жителей Дальнего Востока своя специфика: кроме Хайнаня они выбирают автобусные туры в приграничные регионы Северного Китая, а также отдых на Желтом море»,— рассказали в АТОР. По словам эксперта платформы «Адвентура» Яны Климаковой, особенно популярны поездки в Китай в период школьных каникул и новогодних праздников. «В эти даты спрос традиционно выше, что отражается на стоимости туров»,— уточнила она.
Разные форматы
Китай подходит для разных форматов путешествий — от семейного отдыха и романтических поездок до групповых экскурсионных программ и корпоративных путешествий.
Пляжный отдых на Хайнане остается особенно привлекательным для семей с детьми. По словам Максима Пашкова, этому способствуют развитая инфраструктура семейных отелей, детские клубы, бассейны с водными горками и ежедневные развлекательные программы. В некоторых гостиницах оборудованы тематические семейные номера, игровые пространства и специальные зоны для детей. «Некоторые отели вообще представляют собой мини-Диснейленды. Если к этому добавить доступные цены на дополнительные услуги, разнообразное и недорогое питание, благоприятный климат почти круглый год и песчаные пляжи с постепенным входом в теплое море, то для семей с детьми Китай — отличная альтернатива Египту и Турции»,— считает эксперт.
По данным Level.Travel, на Хайнане доля бронирований поездок с детьми выросла с 22% до 24%, на материковом направлении — с 10% до 16%. По данным Onlinetours, более 70% бронирований в компании приходится на пары.
Вопрос цены
Примечательно, что существенный рост спроса на поездки в Китай не привел к удорожанию туров в массовом сегменте.
По данным туроператоров, средний чек тура в Китай остался на уровне прошлого года — 210–220 тыс. руб.
При этом средняя стоимость отдыха на Хайнане снизилась на 2,5%, до 216 тыс. руб., а на материковом направлении увеличилась на 3%, до 176 тыс. руб., уточнили в Level.Travel. Цены в премиальном сегменте выросли. Максимальная стоимость забронированного тура за этот период увеличилась более чем вдвое — с 802 тыс. до 1,7 млн руб., добавили в Onlinetours.
Существенно влияет на бюджет и сезонность. Например, средний чек тура на Хайнань на новогодние праздники 2027 года на Level.Travel достиг 369 тыс. руб.— на 33% больше, чем годом ранее. Стоимость новогодней поездки на материковый Китай составила в среднем 277 тыс. руб., увеличившись на 10%.
По данным «Островка», средняя стоимость забронированной ночи в китайских объектах размещения в октябре — 10,5 тыс. руб. (+2% год к году). Наиболее дорогим среди популярных направлений оказался Гонконг — 17,4 тыс. руб. за ночь. В Шанхае средняя стоимость размещения составила 11,4 тыс. руб., в Гуанчжоу — 10,8 тыс. руб., в Санье — 10,7 тыс. руб., в Пекине — 10 тыс. руб.
По данным Aviasales, средняя стоимость авиабилета в Китай и обратно для одного взрослого пассажира в экономклассе за год увеличилась на 4%, до 60,8 тыс. руб. Но на некоторые направления билеты подешевели — в частности, стоимость перелетов из Москвы в Чанчунь снизилась на 23%, в Иу — на 17%. На маршруте Казань—Гуанчжоу снижение составило 16%, Новосибирск—Санья — 15%, Москва—Хайкоу — 12%.
Особые нюансы
Сервис Level.Travel опросил российских туристов, недавно вернувшихся из Китая (большая часть из них посетили остров Хайнань), об особенностях путешествия в Поднебесную. Среди интересных моментов туристы отметили, что система all inclusive на китайских курортах распространена меньше, чем в Турции: большинство предпочитает отели с завтраками, а обедает и ужинает в расположенных поблизости кафе. В ресторанах можно найти как адаптированные для иностранцев блюда, так и традиционную китайскую кухню. Порции часто большие, к заказу могут бесплатно предложить закуски и напитки.
Путешественники советуют заранее позаботиться о наличных: юани выгоднее купить в России, поскольку обменять деньги на месте сложнее.
Для безналичной оплаты и заказа такси используют Alipay. При этом Google Maps и сервисы «Яндекса» работают с ограничениями, поэтому туристы рекомендуют заранее загрузить офлайн-карты. С доступом к мессенджерам проблем у опрошенных не возникло: они пользовались гостиничным Wi-Fi и местными SIM-картами.
Среди популярных покупок туристы называют чай, жемчуг, китайскую и корейскую косметику, фрукты и натуральный шелк. Также путешественники отмечают чистоту общественных пространств на острове. При посещении туристических районов на Хайнане важно помнить, что фотографировать военные объекты и базы запрещено.
Ожидания на 2027 год
Спрос на поездки в Китай продолжит расти, однако темпы будут ниже, прогнозируют участники туристического рынка. По оценке представителей отрасли, первоначальный эффект отмены виз постепенно исчерпывается, а рынок начинает насыщаться.
«В 2027 году спрос на Китай продолжит расти. Этому будут способствовать безвизовый режим, широкий выбор доступных авиаперевозок, конкурентоспособные цены на туры и размещение, а также разнообразие вариантов отдыха для разных категорий туристов. Дополнительным фактором остается благожелательное отношение к российским путешественникам. По совокупности этих условий Китай сохраняет позиции стабильного и доступного туристического направления»,— считает Максим Пашков.
По мнению Яны Климаковой, основной фактор, который может сдерживать дальнейший рост спроса,— стоимость поездки: «Если цены будут существенно расти, это неизбежно отразится на покупательской активности туристов». По ее словам, также большое значение имеет авиасообщение: наличие прямых рейсов и достаточного количества мест на бортах напрямую влияет на доступность направления, а любые ограничения в авиаперевозке могут негативно сказаться на спросе. «Мы прогнозируем умеренное повышение стоимости туров, в том числе из-за роста цен на топливо и, как следствие, расходов на авиаперевозку»,— замечает госпожа Климакова.
Аналитики АТОР считают, что туристы будут чаще выбирать экскурсионные программы и комбинировать пляжный отдых с посещением крупных городов. Также возможен запуск новых пляжных программ на побережье Желтого моря, прежде всего для жителей Дальнего Востока.
В результате введения безвизового режима постепенно расширяется туристическая география. Хайнань сохраняет позиции основного курортного направления, однако Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и другие города все чаще становятся самостоятельной целью путешествия. В 2027 году именно развитие материкового направления может стать одним из ключевых факторов дальнейшего роста российского турпотока в Китай.