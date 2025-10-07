ВТБ: развитие открытого банкинга потребует усиления устойчивости банковских приложений и сервисов в 2–3 раза

Крупнейшим российским банкам потребуется сделать свои приложения и сервисы в 2-3 раза более устойчивыми, чтобы справиться с ростом нагрузки на них при развитии открытого банкинга, спрогнозировал в преддверии форума FINOPOLIS-2025 Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

«Природа открытого банкинга заключается в большей свободе пользователя при выборе банковских услуг. Пользователь видит из одного интерфейса свои счета во всех банках одновременно, может мгновенно ими оперировать. Теперь представьте, что ваш сервис настолько удобен, что клиент решит при помощи него пользоваться и счетами в других банках, по статистике их больше двух. Задача состоит в том, чтобы инфраструктура компании выдержала этот наплыв дополнительных запросов по счетам. Для этого она должна быть в 2–3 раза более устойчивой. Если она рассчитана на одновременные обращения 25 тыс. пользователей, то в условиях открытого банкинга она должна выдерживать как минимум 50 тыс. обращений», — рассказал Вадим Кулик.

В своем технологическом развитии ВТБ смотрит на направление открытого банкинга как на одно из основных. ВТБ участвует в целом ряде различных пилотных проектов с крупнейшими российскими банками по тестированию операций по открытому банкингу как для физических, так и для юридических лиц.

Банк также развивает Платформу API ВТБ — это единственная на российском рынке платформа такого масштаба. Сегодня на ней опубликовано более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов, в том числе для работы со страховыми компаниями, взаимодействия с дочерними структурами группы ВТБ, лидогенерации и т.д. Еще более 10 тыс. API находятся в разработке.