ВТБ предоставил 4 млрд рублей на строительство развлекательно-оздоровительного комплекса в Рязанской области

ВТБ открыл застройщику ООО «Северная компания» кредитную линию на 4 млрд рублей для строительства развлекательно-оздоровительного комплекса «Аквагород» в селе Дядьково Рязанской области. Финансирование предоставлено на 12 лет в рамках Постановления Правительства № 141. Общая стоимость проекта составляет 5 млрд рублей.

Туристический объект будет включать в себя гостиничные номера, заведения общественного питания, зоны для оздоровительных процедур, инфраструктуру для активного отдыха и спорта в помещениях и на открытом воздухе. Комплекс ориентирован как на жителей региона, так и на туристов из ближайших городов и областей.

«ВТБ поддерживает реализацию крупных туристических проектов, которые становятся центрами притяжения для семейного отдыха и в целом повышают привлекательность российских регионов. Новый многофункциональный оздоровительный центр «Аквагород» займет достойное место на туристической карте России и станет любимым местом отдыха жителей Рязанской области и близлежащих регионов», — отметил Руслан Еременко, член правления банка ВТБ.

«Люди все чаще обращаются к природным ресурсам для снижения уровня стресса, который сопровождает нас в современной жизни. Рязанская область по итогам 2024 года показала рост турпотока в 1,5 раза, на фоне этого мы видим и востребованность развлекательно-оздоровительных центров и сопутствующих туристических услуг в регионе. Благодаря финансовой поддержке ВТБ мы сможем реализовать проект, который выведет сферу оздоровления и активного отдыха региона на новый уровень, обеспечит создание более 200 новых рабочих мест, позволит увеличить налоговые поступления в региональный и федеральный бюджеты», — прокомментировал Виталий Соловьев, директор ООО «Северная компания».