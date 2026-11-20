Путин и Рахмон признали важность сохранения военной базы России в Таджикистане
Президенты России и Таджикистана Владимир Путин и Эмомали Рахмон на переговорах в Душанбе уделили особое внимание вопросу дальнейшего присутствия российской военной базы в республике. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Акцентировалась... необходимость продолжения присутствия нашей базы как такой хороший прием для стабилизации. То есть здесь есть полное понимание»,— рассказал господин Песков на брифинге.
В Таджикистане расположена 201-я российская военная база. Это крупнейший российский военный объект за рубежом, который входит в состав Центрального военного округа вооруженных сил.