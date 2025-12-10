В ВТБ рассказали, что инвесторам нужно сделать до Нового года

Конец года — оптимальное время для действий, которые помогут инвесторам заложить основу для доходности в следующем году. Об этом заявил инвестиционный стратег «ВТБ Мои Инвестиции» Станислав Клещев. Он рекомендовал до конца декабря 1) открыть или пополнить ИИС, это позволит получить налоговый вычет уже в начале 2026 года и сформировать список бумаг для инвестирования, 2) провести ревизию брокерского счета с оценкой результатов и налоговых обязательств, 3) определить инвестиционную стратегию на следующий год.

Инвестиционная стратегия у каждого своя и зависит от личных целей, возможностей и уровня осторожности человека.

«Среди перспективных инвестиционных идей на следующий год в первую очередь выделяем долгосрочные облигации федерального займа, которые размещает Минфин России. Эти бумаги будут выигрывать от ожидаемого дальнейшего снижения ключевой ставки», — отметил Клещев. Второй интересной идеей стратег назвал квазивалютные облигации, которые могут выступить защитным активом в случае ослабления рубля. Квазивалютные облигации номинированы в иностранной валюте, но предусматривают выплаты в российских рублях. Третьей рекомендацией стали акции компаний-экспортёров, способные выиграть как от возможного ослабления рубля, так и от восстановления фондового рынка.

В ВТБ рассказали, кто выиграет от снижения цен на нефть

Аналитики ВТБ Мои Инвестиции ожидают снижения средней цены на нефть Brent в 2026 году до $61,7 за баррель, что почти на 10% ниже уровня 2025 года. Основными факторами станут рост предложения со стороны ОПЕК+ и увеличение дисконтов на российские сорта нефти.

«Несмотря на ожидаемое увеличение мирового спроса, рост добычи в странах ОПЕК+ на 2,1 млн баррелей в сутки будет оказывать давление на рынок. В результате ключевые игроки российской нефтяной отрасли могут столкнуться со снижением доходов. Однако компании, занимающиеся транспортировкой углеводородов, такие как «Транснефть», могут получить выгоду от увеличения объемов прокачки», — рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

В ВТБ раскрыли, почему после Нового года рубль будет двигаться к 100 за доллар

Банк ВТБ прогнозирует постепенное ослабление рубля в 2026 году. В базовом сценарии аналитиков ВТБ Мои Инвестиции курс доллара к концу следующего года составит около 100 рублей, а юаня – 13,9 рубля. Основными драйверами понижения курса станут снижение цен на российскую нефть и сокращение объемов валютных продаж со стороны ЦБ/Минфина, следует из стратегии ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год.

«Несмотря на текущую силу рубля, поддержанную высокой ключевой ставкой и сдержанным импортом, макроэкономический баланс факторов смещается. Мы рекомендуем инвесторам учитывать риски ослабления национальной валюты и для хеджирования рассматривать валютные облигации в российской инфраструктуре как один из оптимальных инструментов защиты»,— рассказал инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеев.

Аналитики ВТБ спрогнозировали, сколько компании заплатят дивидендов

Объем дивидендов российских компаний, которые будут причитаться инвесторам в 2026 году, оценивается в 3,6 трлн рублей. Это сопоставимо с уровнем 2025 года, следует из инвестстратегии ВТБ Мои Инвестиции.

Аналитики брокера ВТБ выделили акции российских компаний, которые, по их оценкам, могут принести инвесторам наиболее высокую дивидендную доходность в 2026 году. Специалисты прогнозируют, что таковыми будут компании, ориентированные на внутренний рынок. В их числе называют Займер, МТС, Банк Санкт-Петербург, Хедхантер.

«По нашим оценкам, дивиденды по акциям в свободном обращении (кроме счетов «С») составят около 740 млрд рублей. Дивидендную доходность рынка в следующем году оцениваем в 7,7%, что ниже доходности фондов денежного рынка», - говорит инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.