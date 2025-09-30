Банк ВТБ завершил размещение дополнительного выпуска обыкновенных акций, утвержденного решением Наблюдательного совета от 30 июля 2025 года. Уведомление об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг направлено реестродержателем ВТБ в Банк России 30.09.2025.

В рамках дополнительной эмиссии банк разместил 1 250 484 389,5934 обыкновенных акций по цене 67 рублей 00 копеек за одну акцию на общую сумму 83 782 454 102,76 рублей.

Из них 81 317 544,5934 акции оплачены денежными средствами в результате осуществления акционерами преимущественного права их приобретения. Оставшиеся 1 169 166 845 штук размещены на бирже по открытой подписке, в том числе среди крупнейших российских институциональных инвесторов, включая пенсионные фонды и управляющие компании.

«Проведенное SPO позволит банку не только усилить капитальную базу, но и расширить круг миноритарных акционеров, которые стали мощной силой на российском фондовом рынке. Теперь доля акций в свободном обращении составляет более 49%. Структура акций в свободном обращении максимально диверсифицирована: доля каждого из акционеров не является значительной. Рассчитываем, что дальнейший рост бизнеса, высокий уровень технологичности и стабильные финансовые результаты будут повышать доверие инвесторов к ВТБ», - сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.