ВТБ снижает ставки по кредитам для бизнеса

С 22 сентября ВТБ уменьшит процентные ставки по кредитам для среднего и малого бизнеса. Снижение коснется кредитов на инвестиционные и оборотные цели, а также овердрафтов, и составит до 2,5% от ранее действовавших ставок. Об этом сообщил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников в рамках запуска конкурса Бизнес Баттл в Мордовии.

«Банк России последовательно снижает ключевую ставку, что сказывается на возможности привлечения финансирования и реализации бизнесом отложенных ранее инвестиционных планов. Мы заинтересованы в дальнейшем повышении доступности банковского финансирования, это положительно сказывается на устойчивости российской экономики. В 2025 году это уже четвертое снижение стоимости кредитов в нашей продуктовой линейке, общий уровень снижения ставок достиг 8,5% годовых», – сообщил Денис Бортников.

ВТБ предлагает широкую линейку кредитных продуктов для предпринимателей и компаний на различные сроки и цели, в том числе на индивидуальных условиях. Клиенты могут без посещения офиса банка оформить экспресс-кредиты без залога и дополнительных документов. Банк также предоставляет кредиты на льготных условиях в рамках программ господдержки и кредиты с плавающей процентной ставкой, которая меняется автоматически, в зависимости от изменения ключевой ставке Банка России.

17 сентября в Саранске состоялся «День Бизнеса», посвященный запуску конкурса стартапов Бизнес Баттл. Конкурс впервые пройдет в Республике Мордовия при поддержке регионального правительства и ВТБ. Проект нацелен на поддержку малого и среднего бизнеса, поиск перспективных стартапов и привлечение внимания к развитию предпринимательства. Организатором выступает Русская медиагруппа