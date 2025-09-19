ВТБ привлекает до 84,7 млрд руб. в рамках крупнейшего SPO с 2023 года

Банк ВТБ (или «Эмитент», «Банк», «ВТБ») сообщает о предварительных результатах размещения («SPO», «Размещение») обыкновенных акций дополнительного выпуска («Акции») на ПАО Московская Биржа в соответствии с объявлениями от 16 сентября 2025 г. и 31 июля 2025 г.:



Процесс биржевого сбора заявок успешно завершился 18 сентября 2025 г.

Общий спрос инвесторов превысил размер предложения уже в первый день предварительного сбора заявок.

Размещение сопровождалось повышенным спросом инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.

Цена SPO установлена на уровне 67,0 рублей за Акцию.

Размещение стало крупнейшей сделкой на российском рынке акционерного капитала с 2023 года, в очередной раз продемонстрировав высокий спрос инвесторов на качественные активы.

Наблюдательный совет принял решение о размещении до 1 264 000 000 Акций, что соответствует объему привлекаемых средств в размере до 84,7 млрд руб. по цене Размещения. Размещение состоит из 1 169 166 845 Акций, размещаемых в рамках биржевого Размещения, и до 94 833 155 Акций, размещаемых в порядке осуществления преимущественного права, точное количество которых будет объявлено после завершения соответствующего периода оплаты.

Привлеченные средства Банк направит на общие корпоративные цели. Размещение позволит увеличить нормативы достаточности капитала Банка и Группы*. Также Размещение будет способствовать росту ликвидности акций Банка и создаст условия для увеличения их веса в биржевых индексах.

Эмитент не планирует публично предлагать обыкновенные акции Банка в течение 180 дней после даты объявления цены данного Размещения.

По результатам SPO доля обыкновенных акций в свободном обращении составит более 49%. При этом контролирующий пакет остается у Российской Федерации.

«Успешное завершение размещения акций стало важным подтверждением доверия инвесторов к ВТБ, нашей стратегии устойчивого роста и роли Банка и Группы в экономике. Привлечённые средства позволят нам уверенно реализовывать ключевые стратегические инициативы и усиливать лидирующие позиции ВТБ. Мы рассматриваем это размещение как шаг к развитию долгосрочного партнёрства с инвесторами: как розничными, так и институциональными», – подчеркнул первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Значимость сделки для Группы и фондового рынка РФ

Крупнейшая сделка на рынках акционерного капитала в банковском секторе в Европе за последние 12 месяцев.

Вместе с размещением ВТБ 2023 года – крупнейшие сделки SPO в России за более чем 10 лет – со времени размещения ВТБ в апреле 2013 г. Все крупнейшие SPO за последние 15 лет – SPO ВТБ.

Успешное размещение ВТБ подтвердило высокий уровень спроса инвесторов на качественные активы: привлечено до 84,7 млрд руб., что во много раз превышает средний объем сделок на российском рынке акционерного капитала, обычно измеряемый единицами миллиардов. Размещение сопровождалось повышенным интересом со стороны розничных и институциональных инвесторов – общий объем спроса превысил 180 млрд рублей.

Розничные инвесторы активно участвовали в Размещении. Только объем заявок брокера ВТБ, поданных через платформу ВТБ Мои Инвестиции, составил ок. 50 млрд рублей.

Также в сделке участвовали крупнейшие российские институциональные инвесторы, в том числе пенсионные фонды и управляющие компании, на которых пришлось 59% аллокаций от размера биржевого Размещения.

Размещение показало потенциал российского фондового рынка как источника финансирования стратегии роста. Крупнейшая сделка с 2023 года и, вместе с размещением ВТБ в 2023 году, – крупнейшие сделки с 2021 года. Это демонстрирует возможности по привлечению капитала на внутреннем фондовом рынке, опираясь исключительно на спрос российских инвесторов.

SPO ВТБ является знаковым для российского рынка акционерного капитала – сделка вновь открыла рынок размещений, который оставался в ожидании последние несколько месяцев. ВТБ в очередной раз выступил первопроходцем, разместив акции в начале тренда на снижение ключевой ставки, открывая дорогу другим эмитентам.

Сделка наглядно демонстрирует привлекательность инвестиционной истории ВТБ как лидера финансовой индустрии с масштабным потенциалом роста - за 10 лет ВТБ нарастил бизнес в 3 раза, снизив подверженность процентному риску на 75%. В условиях самого продолжительного периода высоких процентных ставок в 2024 году Группа заработала рекордную чистую прибыль, свыше 550 млрд руб., и 50% прибыли направила на выплату дивидендов акционерам.

ВТБ вносит вклад в выполнение указов Президента по увеличению капитализации фондового рынка за счет размещения новых акций. Объем двух размещений ВТБ в 2025 и 2023 годах превысил суммарный объем всех вместе взятых размещений IPO и SPO на российском рынке акционерного капитала за последние три года.

Размещение прошло на лучших условиях по уровню рыночного дисконта в сравнении со сделкой 2023 года и вторичными размещениями других российских компаний, что подтверждает высокий спрос инвесторов.

ВТБ всегда отличался уникальными компетенциями по исполнению сделок любой сложности, успешно конкурируя с мировыми лидерами и неоднократно устанавливая новые рекорды. Размещение стало масштабным проектом на рынке акционерного капитала, что демонстрирует высокий уровень команды Банка по самостоятельной организации сложных проектов и в очередной раз подтверждает безусловное лидерство и статус флагмана российского финансового рынка.

Распределение аллокаций в биржевом Размещении

На розничных инвесторов было аллоцировано около 41% от размера биржевого Размещения. Аллокация институциональных инвесторов – около 59% от размера биржевого Размещения.

Средняя розничная аллокация составила около 30% от размера заявки, при этом она могла быть округлена в меньшую сторону до целого числа Акций. Каждый розничный инвестор получил не менее 1 Акции (1 лот).

Розничные инвесторы, подавшие более 10 заявок в биржевом Размещении, не получили аллокации.

Аллокации не зависели от брокера или времени подачи заявки.

Минимальные и максимальные объемы аллокации для одного институционального инвестора не устанавливались.

Юридическим консультантом размещения выступила компания LECAP

Банк ВТБ – системообразующий универсальный российский банк, являющийся одним из лидеров рынка финансовых услуг России.

По итогам 2024 г. активы Группы увеличились на 22,8% и составили порядка 36,1 трлн рублей, в том числе благодаря росту кредитного портфеля.

За 2024 г. Группа заработала рекордные 551,4 млрд рублей, чистая прибыль увеличилась год к году на 27,6%. Группа укрепила свои позиции по рентабельности, продемонстрировав возврат на капитал по итогам года на уровне 22,9% (по сравнению с 22,3% в 2023 году).

По итогам 2024 г. Группа выплатила дивиденды в размере 50% от чистой прибыли за год общим объемом около 276 млрд руб.

Выводы в отношении объема биржевого Размещения приведены в настоящем пресс-релизе с учетом предварительных данных, полученных Эмитентом по результатам завершения периода предварительного сбора заявок. На момент публикации настоящего сообщения расчеты по сделкам, оформленным в процессе биржевого Размещения, не завершены. При этом в соответствии с условиями размещения Акций, отраженными в проспекте ценных бумаг, обязательным условием приобретения Акций на ПАО Московская Биржа («Биржа») при их размещении является предварительное резервирование суммы денежных средств покупателя на счете брокера, допущенного к торгам на Бирже, от имени которого подана заявка на покупку Акций, в Небанковской кредитной организации акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий». Зарезервированной суммы должно быть достаточно для полной оплаты указанного в заявках на приобретение количества Акций с учетом всех необходимых комиссионных сборов. В связи с этим ожидается, что предварительные данные, раскрытые в настоящем сообщении, будут соответствовать фактическим данным после завершения расчетов по сделкам. Итоговые сведения об объеме Размещения будут раскрыты Эмитентом не позднее чем в течение 1 (одного) рабочего дня с даты окончания размещения Акций, определенной Эмитентом, на сайте: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210.

*Здесь и далее под «Группой» понимаются Банк ВТБ (ПАО) и иные организации, совместно определяемые в качестве группы в соответствии с Международными стандартами финансовои отчетности.