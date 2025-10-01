Ольга Скоробогатова займется прямым управлением розничного бизнеса ВТБ

С 1 октября прямым управлением розничного бизнеса ВТБ займется первый заместитель президента-председателя правления банка Ольга Скоробогатова. Помимо розничного блока она отвечает за стратегические вопросы, цифровые проекты, финтех-инновации и развитие системы международных расчетов.

Фото: пресс-служба ВТБ

«Розничный бизнес требует серьезных изменений и ускорения развития в условиях меняющихся потребностей клиентов и рынка в целом. Поэтому для создания, быстрых, удобных и востребованных сервисов мы перестраиваем бизнес-модель розницы на базе цифровых решений и платформ. Свои финансовые вопросы миллионы клиентов и члены их семей смогут решать с ВТБ быстро и удобно. Эти вопросы, а также значительное улучшение финансового результата розницы будут в фокусе нашего внимания», — комментирует Ольга Скоробогатова.

Занимавший пост зампреда правления ВТБ Александр Пахомов покидает Группу ВТБ.

На сегодняшний день ВТБ обслуживает почти 30 млн активных розничных клиентов, из которых 28 млн — активные пользователи ВТБ Онлайн, а 10 млн — зарплатные клиенты банка. Портфель привлеченных средств населения превышает 11 трлн рублей.